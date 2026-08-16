Domingo de organização: como planejar a semana sem sobrecarga

Agenda de Gabriela, na qual a estudante anota as obrigações semanais e divide por cores para facilitar o planejamento - (crédito: Arquivo pessoal )

Para algumas pessoas, a semana começa antes mesmo da segunda-feira. Entre listas de tarefas, agendas, compromissos e planejamentos, o domingo pode ser o momento de olhar para os próximos dias e entender o que precisa ser feito. Mas, para além de preencher horários, organizar a rotina também significa diminuir a carga mental e abrir espaço para aquilo que costuma ficar em segundo plano.

A criadora de conteúdo sobre rotina e fundadora da Flordemim, Yasmim Barroso, faz uma distinção importante entre organização e planejamento. "Eu entendo que essa pessoa organizada vai se preocupar mais com o lugar certo de colocar as coisas. E aí ela acaba caindo, às vezes, nesse lugar de ter um monte de listas, que não necessariamente vão facilitar a vida dela", afirma.

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Para Yasmin, mais importante do que manter tudo em seu devido lugar é antecipar problemas e tomar decisões que facilitem a rotina no futuro. Um dos hábitos que ela considera essencial é tirar as tarefas da cabeça e colocá-las no papel. "É estar o tempo todo tendo um material analógico, porque faz diferença, cientificamente, que seja um papel e uma caneta, e não só computador", reforça.

Planner semanal da Flordemim (foto: Divulgação)

A ideia é registrar tarefas, demandas e pensamentos para não depender da memória. A partir disso, entra o planejamento semanal. Segundo a especialista, é importante olhar para a semana como um todo, entender o que cabe naquele período e organizar as demandas de forma a economizar energia. "Quando você não está tentando lembrar tudo de cabeça e consegue passar para a próxima tarefa, você não fica naquela paralisia de tentar tomar uma decisão a cada coisa que conclui", explica.

A consultora de organização Ella Jardim, responsável pelo Cores e Flores Studio, também defende que não se deve confiar apenas na memória, porque ela falha. Segundo ela, guardar muitas informações mentalmente pode aumentar a sensação de sobrecarga e dificultar a tomada de decisões. Por isso, ter um sistema de organização é fundamental. "Quanto mais você guarda informações mentalmente, mais você se sente sobrecarregada, sem espaço para pensar, ter boas ideias e tomar decisões", destaca Ella.

Ella Jardim vende planners prontos no Cores e Flores Studio (foto: Divulgação)

Menos rigidez, mais adaptação

Organizar a semana, no entanto, não significa transformar os dias em uma sequência inflexível de tarefas. Yasmim alerta que a busca por uma rotina perfeita pode produzir justamente o efeito contrário. "Essa ideia de que a gente vai organizar a rotina e chegar a um formato rígido é muito perigosa", afirma.

Segundo a consultora, as pessoas mudam ao longo do tempo e também apresentam diferentes níveis de energia. "Nosso 100% não é sempre igual. Vai ter um dia que você tem mais energia para fazer uma coisa e vai ser mais difícil fazer outras." Por isso, em vez de criar uma programação definitiva, ela recomenda revisar e adaptar o planejamento semanal.

Ella Jardim também acredita que uma rotina pode, na verdade, proporcionar mais liberdade. "Muita gente tem pavor de criar rotina por achar que é algo inflexível e chato. Quando, na verdade, ter uma rotina é justamente o que vai te ajudar a ter espaço mental para pensar em outras coisas que possam trazer espontaneidade e leveza para o dia a dia", enfatiza.

Para ela, automatizar algumas decisões ajuda a preservar energia. "Decidir coisas exige uma energia do cérebro. E quando você cria uma rotina, você não precisa mais gastar essa energia do 'o que eu faço agora?'. Você só executa."

O que fica de fora

Embora o trabalho seja uma das áreas mais planejadas da vida, Yasmim observa que o cuidado pessoal costuma ficar para depois. "Com 11 anos trabalhando com pessoas, posso dizer, com tranquilidade: é sempre a vida pessoal", observa.

Ela explica que compromissos profissionais costumam ter cobranças externas, enquanto atividades físicas, descanso, hobbies e sonhos dependem mais do próprio indivíduo. "Quando a gente consegue usar o planejamento para dar energia e atenção para o descanso, para os nossos sonhos, para os nossos hobbies, isso aumenta muito a nossa qualidade de vida", destaca.

Nesse sentido, organizar também pode significar reservar espaço para não fazer nada. "Eu acho que o terceiro é ter tempo off-line", diz Yasmim. Para ela, ficar constantemente consumindo informações pelo celular dificulta a sensação de descanso e aumenta a sobrecarga.

A estudante Gabriela de Mello, 22 anos, conhece bem a importância de equilibrar organização e flexibilidade. Ela conta que herdou o hábito da mãe e que, desde a escola, gostava de organizar os dias e usar agendas e listas. "A rotina e a produtividade podem ser bem traiçoeiras porque, às vezes, a gente acaba ficando meio obcecado com isso tudo", afirma.

O método principal de organização de Gabriela de Mello é digital, mas ela também utiliza um caderno para facilitar (foto: Fotos: Arquivo pessoal )

Para Gabriela, o mais importante é encontrar uma rotina que funcione ao longo do tempo. "A que faz a gente se sentir útil para a gente mesmo, em sintonia com nossa vida e também com nossas comunidades." Ela também estabeleceu limites para preservar o descanso. "Há muito tempo eu passei a considerar os finais de semana sagrados. Eu realmente só trabalho quando precisa muito", conta.

Os truques das organizadas

Para quem quer começar, pequenas mudanças podem ser mais eficientes do que tentar transformar toda a rotina de uma vez. Yasmim tem três estratégias principais: o caderno, o planejamento semanal e o tempo off-line. "Meu truque de ouro número um é ter esse caderno de tudo, que está sempre comigo, em todos os lugares", conta.

O segundo é o planejamento semanal. "É ter essa noção de, no início da semana, anotar todos os compromissos, tudo o que eu preciso fazer e já ir entendendo o que cabe e o que não cabe", explica. Ella acrescenta outro princípio: criar automações para tarefas recorrentes. "Você não precisa lembrar todo dia 24 de pagar o cartão. Só colocar um lembrete no celular para te lembrar", exemplifica.

Para Gabriela, encontrar blocos de horário também ajuda a não precisar gastar essa energia da decisão todos os dias.

Já a estudante Helena Versiani, 21, aposta em um planner personalizado, que ela criou para facilitar a divisão de tarefas. "Eu tenho um planner, e uso um sistema de cores e símbolos que eu criei", explica. Ela organiza entregas e compromissos e reserva um espaço para as tarefas do dia. "Vou riscando à medida que eu faço."

No fim, organizar a semana não precisa significar preencher cada minuto. Pode ser, simplesmente, uma forma de entender o que cabe, escolher prioridades e deixar algum espaço para respirar.

Helena Versiani organizou o próprio planner com cores e símbolos para dividir as tarefas (foto: Arquivo pessoal )

Cinco passos para uma semana mais organizada

1. Tire tudo da cabeça

Tenha um caderno ou espaço específico para anotar tarefas, compromissos, ideias e pendências. Assim, você não precisa depender da memória.

2. Planeje a semana

Liste o que precisa ser feito e distribua as tarefas pelos dias, considerando o que realmente cabe na rotina. Nem tudo precisa ser resolvido de uma vez.

3. Defina prioridades

Diferencie o que é importante do que é apenas urgente. Ter clareza sobre as prioridades ajuda a evitar uma agenda cheia de tarefas que não levam aos seus objetivos.

4. Facilite o que se repete

Use lembretes e automações para compromissos recorrentes, como pagamentos. Quanto menos decisões você precisar tomar todos os dias, mais simples fica executar.

5. Reserve espaço para você

Uma rotina organizada também precisa incluir descanso, tempo off-line, hobbies e atividades pessoais. Planejar não é preencher todos os horários, mas criar espaço para o que importa.









