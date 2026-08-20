Cobra píton aparece no telhado de casa e vira 'colega' de influenciadora

Uma cobra-píton no telhado de casa pode ser motivo de pânico para muita gente. Para a norte-americana Alex Blumenfeld, mais conhecida on-line como Alex Blumy, virou parte da rotina. A vida dela, após deixar Nova York para morar no Zimbábue, se tornou um fenômeno nas redes sociais, com vídeos que acumulam mais de 19 milhões de visualizações somente no TikTok.

Na gravação que viralizou, ela olha para o teto e se depara com a cobra, que está apenas com a cabeça à mostra para fora do telhado da casa. “Ele está na minha casa”, disse. O sucesso é tanto que a cobra ganhou o nomes de Peter e os seguidores pedem atualizações dele.

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Outros animais também fazem parte da rotina de Alex, como o hipopótamo Herbert. Mas ela já mostrou escorpiões na cama, hienas próximas a casa, girafas, morcegos, elefantes e cobras que traçam o caminho de uma trilha.

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Em outro vídeo, Alex contou que conversou com um amigo que é herpetóloga e revelou que a píton não representa perigo a ela. Segundo a influenciadora, Peter não é grande o suficiente para vê-la como alimento e, como essa espécie de répteis são muito territorialistas, a presença dele estaria a protegendo de outras pítons. A espécie não é peçonhenta, ou seja, não possui veneno, porém a mordida causa fortes dores devido a força da mandíbula.

Nos comentários e em outras plataformas, perfis questionam o posicionamento da influenciadora e alertam sobre os perigos. "Ela disse que conversou com um amigo que é especialista em cobras, e ele afirmou que a píton não é grande o suficiente para tentar comer um ser humano, com base no tamanho da cabeça. Enfim, não sei por que o amigo dela tomou o partido das cobras, mas ela está em perigo", diz um usuário.

O primeiro contato de Alex com Peter veio quando ela se acomodou em uma casa com telhado de palha, numa zona rural do Zimbábue, e passou a escutar sons vindo do forro. Inicialmente, ela imaginou ser outro animal, até perceber um líquido marrom escorrendo pela parede do banheiro, que, depois, foram identificadas como fezes da serpente.

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Apesar do susto, Alex continou morando com a piton Peter e ainda compartilha as raras aparições do bicho. “Faria a mudança [de Nova York para o Zimbábue] de novo outras dez vezes”, reforça.

Nova realidade

Toda essa aventura começou quando Alex deixou Nova York para viver no Zimbábue, no continente africano. Em um vídeo no TikTok, ela explicou que trabalhava com finanças em Wall Street e, ao conversar com colegas mais velhas, ela entendeu que não se identificava com o estilo de vida da profissão e da cidade.

Em seguida, conseguiu uma oportunidade de emprego como no setor de Estratégia e Captação de Recursos, da organização sem fins lucrativos The Malilangwe Trust. A entidade foca em “projetos voltados à melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem nas comunidades vizinhas, ao longo das fronteiras da reserva”, como descreve a página do Linkedin.