Setembro Amarelo nas empresas: como identificar e conter o Burnout

Acolhimento e suporte são essenciais para quem enfrenta o esgotamento profissional e o Burnout, tema do Setembro Amarelo - (crédito: Kleber Sales/CB/D.A. Press)

O Setembro Amarelo joga luz sobre a saúde mental, e o ambiente de trabalho é um palco central para essa discussão. Neste mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, empresas e gestores são convidados a olhar para dentro e combater um problema silencioso, mas devastador: a Síndrome de Burnout.

Classificado em 2019 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um fenômeno ocupacional, o Burnout resulta do estresse crônico no trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Os sinais vão além do cansaço comum e merecem atenção imediata para evitar o agravamento do quadro.

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O esgotamento físico e mental é o sintoma mais evidente, com uma sensação constante de energia drenada. Outro ponto é o distanciamento do trabalho, com sentimentos de negatividade ou cinismo em relação às tarefas. A queda na eficácia profissional completa o quadro, levando a uma percepção de incompetência e falta de realização.

Identificar esses sinais é o primeiro passo para uma intervenção eficaz. A responsabilidade, muitas vezes, recai sobre a liderança, que precisa estar preparada para agir de forma acolhedora e proativa, criando um ambiente psicologicamente seguro para todos os colaboradores.

Como gestores podem criar um ambiente de acolhimento

A prevenção do Burnout passa por uma cultura organizacional que valoriza o bem-estar. Ações práticas podem transformar o dia a dia da equipe e reduzir os fatores de risco associados ao esgotamento profissional. O foco deve ser na construção de um espaço saudável e sustentável.

Incentivar o diálogo aberto: crie canais seguros para que os colaboradores falem sobre suas dificuldades sem medo de julgamento ou retaliação. Reuniões individuais periódicas ajudam a construir confiança.

Definir expectativas claras: metas irrealistas e falta de clareza sobre as responsabilidades são gatilhos para o estresse. Organize as demandas de forma transparente e viável.

Promover a desconexão: incentive pausas durante o expediente e o respeito ao horário de trabalho. Evite o envio de mensagens ou e-mails fora do período comercial.

Liderar pelo exemplo: gestores que demonstram cuidar da própria saúde mental, tirando férias e fazendo pausas, validam esse comportamento para toda a equipe.

Oferecer suporte prático: divulgue canais de apoio, como o Centro de Valorização da Vida (CVV), disponível pelo telefone 188, além de chat e e-mail, e os recursos de saúde mental oferecidos pela própria empresa, se houver.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.