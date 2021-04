WhatsApp lança pacote de figurinhas e canal para apoiar a vacinação

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Divulgação)

Já está disponível um novo pacote de figurinhas para WhatsApp chamado Vacina para todos (Vaccines for all, em inglês). A criação foi feita em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Os 23 adesivos estão disponíveis para todos os usuários, basta pesquisar o nome do pacote na loja de adesivos do aplicativo.

Segundo anúncio do aplicativo, o objetivo é oferecer um modo divertido e criativo de expressar não só a alegria, mas o alívio e esperança com as possibilidades trazidas pelas vacinas contra a covid-19 e a gratidão aos profissionais de saúde.



Desde o início da pandemia, o WhatsApp fez parcerias com mais de 150 governos municipais, estaduais e federais, além de organizações, como a OMS e a UNICEF, oferecendo o aplicativo como canal de apoio para informar sobre a COVID-19. A iniciativa possibilita que pessoas em locais de difícil acesso ou pertencentes a grupos marginalizados possam obter informações sobre o assunto, já que as taxas de envio de mensagem não são cobradas por meio do sistema de Interface de Programação de Aplicativos (API) do WhatsApp Business.

Sobre o Aplicativo

Fundado por Jan Koum e Brian Acton, o aplicativo surgiu como uma alternativa ao sistema de SMS e hoje possibilita o envio e recebimento de diversos arquivos de mídia: textos, fotos, vídeos, documentos e localização, além de chamadas de voz.

Estima-se que mais de dois bilhões de pessoas, em mais de 180 países, usam o WhatsApp para manter o contato com amigos e familiares, a qualquer hora ou lugar. De forma gratuita, ele oferece um serviço de mensagens e chamadas simples e seguro por conta da criptografia de ponta a ponta no aplicativo.

Em 2014, o WhatsApp foi adquirido pelo Facebook, mas mantém seu funcionamento independente e com o foco direcionado em construir um serviço de mensagens que seja rápido e que funcione em qualquer lugar do mundo.