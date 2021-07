Google lança programa com cursos gratuitos para capacitar mulheres na tecnologia

PU Portal UAI

(crédito: Lionel Bonaventure)

O Google lançou no último dia 22, mais uma edição do programa “Cresça com o Google para Mulheres”. O programa aborda os desafios das mulheres na área da tecnologia, aponta as oportunidades no mercado de trabalho, destaca como aplicar suas habilidades na prática e incentiva as mulheres a considerarem a carreira tecnológica como uma possibilidade real.

Segundo o Google, a tecnologia é responsável pela evolução da sociedade, impacta o modelo dos negócios e altera as culturas organizacionais. No entanto, as mulheres, em sua grande maioria, não fazem parte do desenvolvimento desse setor. Para reverter esse quadro, o programa pretende desconstruir estereótipos e desmistificar a atuação nos ramos de tecnologia.

“Cada vez mais mulheres apostam no desejo de empreender, mas durante esse caminho desafiador podem surgir obstáculos relacionados à gestão, administração e comunicação de seus negócios. O programa de capacitação ‘Cresça com o Google para Mulheres’ traz conteúdos relevantes e dicas práticas sobre liderança feminina”, diz o Google.

O programa está dividido em cinco etapas: As oportunidades na área de tecnologia para elas; Mulheres na Tecnologia: quebrando estereótipos; Processo seletivo: como aplicar em vagas de tecnologia; Por onde começar a minha carreira e A tecnologia a favor da produtividade.

As palestras estão sendo administradas por Susana Ayarza, Diretora de Marketing no Google; Priscilla de Sá, Especialista em Liderança Feminina; Dany Carvalho, Networker Profissional; Cris Ueda, Consultora de Marca Pessoal; Dilma Campos, CEO da agência Outra Praia; Paula Bazzo, Planejadora Financeira; e Rachel Maia, CEO e Fundadora da RM Consulting.

Esta é a terceira edição do “Cresça com o Google para Mulheres”, em 2021, e conta com a participação do PrograMaria, MasterTech e do Olabi. Para se inscrever clique aqui, que você será direcionada para a página da inscrição. Caso tenha uma conta no Google, com poucos minutos você consegue realizar o cadastro.