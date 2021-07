"Arrasta pra cima" liberado? Instagram testa links nos stories

AR Aline Rossi*

(crédito: LIONEL BONAVENTURE / D.A PRESS)

O Instagram começou a realizar, com poucos usuários, a possibilidade de colocar uma figurinha com link nos stories da rede social. Atualmente, isso só ocorre pelo recurso de “arrastar para cima”, apenas disponível para perfis verificados ou com mais de 10 mil seguidores.

Além disso, a ideia é permitir que, a partir da aprovação do novo formato, os usuários possam responder a esses tipos de stories - publicações que ficam visíveis para os seguidores por apenas 24 horas.

Por enquanto, o teste é feito em pequena escala. O funcionário do Instagram Vishal Shah falou ao site “The Verge” que o objetivo é entender como as pessoas podem tirar vantagens do uso dos links.

Ele afirma que a empresa está analisando os tipos de links publicados nos perfis em teste, principalmente se propagam desinformação ou spams. Por enquanto, não há planos de permitir links no feed, apenas nos stories temporários.

Shah diz que permitir figurinhas com links para todos os usuários é o objetivo principal da plataforma no momento: “Esse é o tipo de sistema futuro que gostaríamos de alcançar, e é isso que esperamos lançar, se formos capazes de fazer isso funcionar”, diz.