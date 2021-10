"Zuckerberg faz alguma coisa": Twitter não perdoa queda do Face, zap e Insta

CB Correio Braziliense

(crédito: reprodução )

Enquanto o Facebook, Instagram e WhatsApp estão fora do ar, nesta segunda-feira (4/10), os usuários do Twitter aproveitaram para fazer muitos memes com a situação. De pedidos para que Mark Zuckerberg, CEO das três redes sociais, solucione o problema a agradecimentos pelo Twitter não pertencer a mesma empresa, o assunto figurou entre os mais comentados do Twitter.

O site Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços da internet, registrava um pico de queixas por volta das 12h50. Até o momento, as redes sociais continuam instáveis.

Veja alguns memes

A Mark Zuckerberg nervosinho chutando todos os cabos e derrubando WhatsApp, Facebook e Instagram



pic.twitter.com/zR50i1MTKr — Sávio Duque (@savioduquem) October 4, 2021

Obrigada twitter por nao ser vendido para o Mark Zuckerberg pic.twitter.com/5bToY4uNuq — Eu Viih! Tu Viu? AV7?????????????? (@Anavitoriaxl) October 4, 2021

Instagram/ Whatsapp e Facebook caem pela milésima vez esse Ano! O TWITTER:



Orkut | Whatsapp | Telegram | Zuckerberg | 4G | Que vergonha Itau | Adelle | Wpp | Reiniciei , Obrigada Twitter pic.twitter.com/2QJnTOikcg — João Pedro Araujo. (@djjaooliver) October 4, 2021

Obrigada Twitter, por não nos abandonar nos momentos mais difíceis pic.twitter.com/QNldZgfRZJ — By Mandy ? (@bymandy) October 4, 2021

o servidor das redes sociais do mark zuckerberg pic.twitter.com/tvQVbKGiRj — matopzera (@matopzera) October 4, 2021

Calma gente!!

Zuckerberg já tá consertando.

É coisa rápida, foi só um fio q soltou kkkkkkkkkk pic.twitter.com/DMArMm9cmf — Baby, a Impura. (@babybottlelv) October 4, 2021