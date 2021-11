Em busca da inovação, Sabrina Sato lança influenciadora virtual: Satiko

HD Helena Dornelas*

Na última segunda-feira (22/11) a startup Biobots estreou no mercado brasileiro com a influenciadora virtual Satiko, avatar da apresentadora Sabrina Sato. A influencer virtual é uma espécie de versão digital de Sabrina, mas com uma personalidade própria. “Eu não sou o futuro. Sou parte de uma realidade que já existe: a vida virtual”, disse Satiko em apresentação no Instagram.



Já Sabrina contou pelo Instagram que Satiko tem como proposta ampliar a forma de interação e comunicação com o público:

A Biobots é uma Creative Code Tech, ou seja, uma startup de criatividade e desenvolvimento de códigos de criação, a empresa se define como "agência de influenciadores virtuais”.



Satiko foi a primeira influencer desenvolvida pela startup e o processo durou cerca de três meses. A empresa pretende oferecer ao mercado estratégias de gestão da vida digital das personagens, com trabalhos na área de animação, consultoria comercial, conteúdo digital e gerenciamento de redes sociais.



Até então considerado um próximo capítulo das redes sociais, o Metaverso se tornou a aposta dos influencers, que estão criando suas versões digitais para expandir alcance.



Pode parecer loucura dividir as redes sociais com "robôs", mas de acordo com estudo produzido pela HypeAuditor, o Brasil é está em segundo lugar na lista de audiência dos influenciadores virtuais. Na mesma pesquisa foi percebido que o conteúdo produzido por esses personagens gera três vezes mais engajamento.

