WhatsApp apresenta instabilidade e fica fora do ar para usuários

O WhatsApp entrou nos assuntos mais comentados do Twitter, nesta quarta-feira (19/7), após usuários relatarem que o aplicativo não está funcionando. O site Downdetector, plataforma que fornece informações em tempo real sobre status de serviços on-line, começou a receber relatos de queda do aplicativo por volta das 17h. O aplicativo voltou a funcionar por volta das 17h50.

Durante o problema, usuários não estavam conseguindo enviar ou receber mensagens, imagens e vídeos. A versão para computador do aplicativo, o WhatsApp Web, também apresentou erro.

