World Emoji Awards elege carinha que mais representa o ano de 2023

O perfil World Emoji Awards realizou uma enquete aberta, pelas redes sociais, na qual foi escolhido o emoji que representa o ano de 2023 (mesmo ainda faltando mais de cinco meses para o fim do ano). Pela segunda vez consecutiva, o mais votado foi "rosto feliz derretendo", que venceu o coração rosa. O resultado foi divulgado na última segunda-feira (17/7) — o Dia Mundial do Emoji.

A disputa foi travada entre 16 emojis diferentes e populares nas conversas online. Entre eles estavam ícones do fogo, de caveira, da bandeira da Ucrânia, das mãos fazendo formato de coração, entre outros.

A premiação é calculada pelos dados de frequência de uso do ícone e revela o mais usado entre os mais recentes disponibilizados nos dispositivos e plataformas digitais

O perfil World Emoji Awards realizou uma enquete aberta por meio das redes sociais na qual foi escolhido o emoji que representa o ano de 2023. (foto: Reprodução/ Twitter/ World Emoji Awards )

Apesar do coração rosa não ter sido escolhido na categoria de representatividade, o emoji ganhou o título de 'ícone novo mais popular'.

Além disso, foi revelado o ícone mais esperado pelos usuários, um que fará parte da coleção de carinhas. Nesta categoria, o vencedor foi a carinha balançando a cabeça no sentido horizontal.

Por fim, a última categoria é chamada de Lifetime Achievement, que está relacionado a "Realização de vida", que escolhe o emoji usado frequentemente há anos, e quem levou foi a carinha chorando de rir.

Significado do emoji derretendo

São inúmeras as interpretações que um emoji pode suscitar, porém, de acordo com o World Emoji Awards, organização que realiza a votação, a carinha pode ser usada para expressar o calor extremo ou até em um momento de vergonha.

"Este emoji, com seu sorriso distorcido, tem um charme sarcástico que todos vocês adoram. É usado literalmente para falar sobre calor extremo e metaforicamente para momentos embaraçosos, como vergonha, pavor ou sensação de opressão", escreveu o perfil do World Emoji Awards.



E, aí, com quê sentido você usa o emoji da carinha feliz derretendo?

