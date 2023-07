Twitter agora é X; Elon Musk cumpre promessa e muda logo da rede social

CB Correio Braziliense

Logotipo X no edifício sede do Twitter, nos Estados Unidos - (crédito: Twiiter/ @elonmusk/ reprodução )

Os usuários do Twitter amanheceram com uma mudança na rede social. Após o anúncio do empresário Elon Musk de que o nome da rede social iria mudar, o Twitter amanheceu com a logo de um X no lugar do famoso passarinho azul na manhã desta segunda-feira (24/7).

Neste domingo, Musk publicou uma série de tuítes sobre a mudança. "E em breve daremos adeus à marca twitter e, aos poucos, a todos os passarinhos", chegou a dizer. O novo símbolo também foi projetado no edifício-sede da empresa em San Francisco, nos Estados Unidos.

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

A logo do passarinho existe deste a criação da rede social, há 17 anos, e ao longo do tempo chegou a passar por diversas reformulações. A última mudança tinha sido em 2012. Na época, o ex-diretor criativo da companhia, Doug Bowman, disse que “o Twitter é o pássaro, o pássaro é o Twitter”.