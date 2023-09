25 anos do Google: doodle relembra logos antigas da empresa; veja

O doodle do Google desta quarta-feira (27/9) é mais do que especial. A empresa comemora 25 anos nesta data e, em celebração, decidiu relembrar todas as logos que a gigante da tecnologia teve com o passar dos anos. Confira:















A ferramenta foi criada diante da parceria de dois colegas de doutorado: Sergey Brin e Larry Page. Os dois se conheceram no final dos anos 1990, no programa de ciência da computação da Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Ao perceberem que partilhavam de uma mesma visão, os estudantes começaram a trabalhar incansavelmente em seus dormitórios para desenvolver um protótipo de um mecanismo de busca mais ágil. Com isso, o Google nasceu oficialmente em 1998, em uma garagem alugada, local que foi o primeiro escritório da empresa.

Com o passar dos anos e com o avanço da tecnologia, a plataforma se tornou presente na vida de bilhões de pessoas em todo o mundo. No Google, as pessoas conseguem fazer pesquisar, usar plataformas para trabalho e muito mais.