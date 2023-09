ChatGPT poderá "ver, ouvir e falar", diz empresa

Quando o ChatGPT ganhou popularidade há pouco menos de um ano, as ferramentas do sistema de inteligência artificial causaram surpresa a muitas pessoas. Seja pela capacidade de criar poemas, músicas, ou até resolver problemas complexos com um clique, a plataforma virou sinônimo de futuro. A novidade agora, é que o sistema se prepara para uma nova fase de evolução das funcionalidades. A promessa da OpenAI (empresa responsável pelo ChatGPT) é que a plataforma agora consiga "ver, ouvir e falar".



A OpenAI publicou nesta segunda-feira (25/9), um texto explicando mais sobre as novas funcionalidades do ChatGPT. De acordo com as informações, a OpenAI está "colocando em prática" novas "capacidades de voz e imagem" que poderão levar as pessoas a "terem uma conversa" ou "mostrar coisas" ao ChatGPT.

De acordo com a empresa será possível, por exemplo, tirar uma foto da geladeira aberta e pedir ao ChatGPT uma receita com os ingredientes que você tem. Outro exemplo dado pela empresa: "Depois do jantar, ajude seu filho com o dever de matemática tirando uma foto da página, circulando o problema e ter a solução compartilhada entre vocês dois".

A parte de "ouvir e falar" do sistema está ligada a ferramentas de comunicação de voz com inteligência artificial já conhecidas pelas pessoas, como a Siri da Apple ou a Alexa, da Amazon. Além disso, a OpenAI promete gerar "discursos" de textos escritos. Contudo, a plataforma deixa claro que no ChatGPT, será usada a voz de atores — para prevenir fraudes.

Esta, inclusive, é uma importante preocupação. Segundo a OpenAI, as novas funcionalidades também irão oferecer "novos riscos, como o potencial para para imitar figuras públicas, ou cometer fraudes".

A promessa é que as funcionalidades estejam prontas para uso "nas próximas duas semanas", mas somente para as versões pagas do sistema (chamadas Plus e Enterprise). Para os "outros grupos", a empresa promete as funcionalidades "em seguida".