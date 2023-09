Duas datas de nascimento? Entenda por que o Google tem 2 aniversários

O Google celebra oficialmente nesta quarta-feira (27/9) seu aniversário de 25 anos. Essa data, no entanto, não faz alusão ao dia de nascimento do buscador mais utilizado no mundo. Na verdade, o 27 de setembro foi o dia em que a página inicial do Google retirou de seu layout os sites indexadores.

Isso ocorreu em 27 de setembro do ano de 2005. À época, o Google tinha sete anos de criação e começava a ganhar popularidade nos computadores dos usuários de todo o mundo. Àquele contexto, outras empresas, como o Yahoo e o AltaVista, atuavam no mercado de buscas e faziam concorrência com o recém-criado Google.

Como surgiu o Google

A história mostra que, no dia 4 de setembro de 1998, uma ideia que veio a ser chamada de 'Google' fazia parte dos objetivos dos doutorandos em ciência da computação Larry Page e Sergey Brin. Eles eram estudantes da Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos.

A intenção de Page e Brin era criar um buscador capaz de indexar informações por meio de alguma pesquisa. O Google surgiu como uma forma de reunir registros, de modo a parecer um agrupamento de enciclopédias que fossem acessíveis a todos.

Confira uma imagem do antigo Google:

Esse é o primeiro registro do domínio do Google, em 11 de novembro de 1998. Nesta época, como o próprio site afirma em sua página inicial, o site funcionava como um protótipo de um buscador de informações (foto: Reprodução/Wayback Machine)

Por que celebram o aniversário em 27/9?

Embora tenha nascido em 4 de setembro de 1998, o Google celebra seu aniversário no dia 27 de setembro. A explicação disso, segundo a própria empresa, é porque a data comemora o dia em que a página inicial do buscador retirou seus site indexadores.

Até esta data, em 2005, o Google apresentava uma lista de sites indexados a ele. A imagem abaixo mostra como era:

O Google, em 2005, retirou da página inicial site indexadores (foto: Reprodução/Google)

Nessa imagem, é possível constar que havia 25 milhões de indexadores. Atualmente, é possível perceber que não há esse elementos na página inicial do Google. Esse feito, de acordo com o Google, é celebrado pela plataforma e fez com que a comemoração do aniversário da empresa fosse comemorado no dia 27 de setembro.