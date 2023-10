Mark Zuckerberg usa Galaxy S23 Ultra durante o Meta Connect 2023

A Meta realizou seu evento Connect 2023 há alguns dias, onde revelou uma série de novidade relacionadas ao Metaverso e realidade mista. Porém, outra coisa chamou a atenção durante a apresentação, que foi o smartphone usado por Mark Zuckerberg, fundador e presidente da empresa.

Durante a revelação dos seus produtos, Mark utilizou dois Galaxy S23 Ultra, com um deles conectado através do USB Tipo-C para transmitir a sua tela. O modelo na cor preta serviu apenas como aparelho de referência, enquanto aquele na cor creme exibia um dos novos avatares realistas de IA da Meta.

O próprio Zuckerberg já revelou anteriormente que tem o costume de utilizar smartphones Android e iPhone de forma simultânea. Então não é uma surpresa ele aparecer com uma das principais referências entre os aparelhos Android.

Durante a apresentação, a Meta revelou o Meta AI, um chatbot que estará disponível no WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger em breve.

Além dele, a empresa anunciou o Meta Quest 3, uma nova geração do seu headset de realidade mista. Ele já havia sido mostrado pela Meta há alguns meses, mas agora foi anunciado por completo com diversas melhorias.

Entre os seus destaques, está o novo processador Snapdragon XR2 Gen 2, 128 GB de armazenamento, e uma tela aprimorada com resolução 4K. O Quest 3 pode ser controlado por meio de gestos com a mão, mas existe um controle para maior precisão. Ele será vendido por 499 dólares, cerca de R$ 2.570 na conversão.

A respeito de um novo modelo da Samsung, o suposto Galaxy S24 Ultra já é alvo de rumores de forma frequente. Até o momento, é esperado que ele tenha um corpo de alumínio, tela com acabamento plano e processador Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Ele deve ser anunciado em algum momento no primeiro trimestre do ano que vem.

