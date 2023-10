O que muda do Galaxy S21 FE para o Galaxy S23 FE?

Após uma geração sem lançamento de um modelo Fan Edition da linha Galaxy S, a Samsung apresenta o novo Galaxy S23 FE como um aguardado top de linha acessível com foco em preço baixo e várias melhorias em relação ao último lançamento de 2021.

Com isso, muitos se perguntam o que muda entre as duas últimas gerações da linha Fan Edition e quais são as principais novidades? É o que o Canaltech te explica a seguir.

Galaxy S21 FE e S23 FE: quais as diferenças?

Em relação ao design, notamos que o novo Galaxy S23 FE herda as principais características visuais do mais caro Galaxy S21, apostando em câmeras com lentes isoladas na tampa traseira em vez de um módulo protuberante.

E enquanto o Galaxy S21 FE apostou no plástico para reduzir os custos de fabricação, o novo S23 FE estreia com vidro para um aspecto mais premium.

Ambos os modelos mantêm a tela Dynamic AMOLED 2X de 6,4 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e resolução Full HD (2340x1080p), mas enquanto o S21 FE adota a proteção Gorilla Glass Victus, o S23 FE curiosamente dá um passo atrás e estreia com Gorilla Glass 5.

Para os dois dispositivos a Samsung segue oferecendo a certificação IP68 para proteção contra água e poeira, garantindo ainda maior durabilidade contra acidentes.

Assim como a geração lançada em 2021, o novo Galaxy S23 FE estreia com a clássica estratégia da Samsung para processamento.

Dessa forma, o modelo chega apenas aos Estados Unidos com chip Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm e ao restante do mundo com o Exynos 2200 da própria Samsung.

O objetivo é organizar a logística para entregar o menor custo possível em mercados considerados prioritários, uma vez que o uso global de apenas um chip poderia acarretar em problemas para abastecimento ou preço.

O novo Galaxy S23 FE também chega com câmera tripla traseira com lente principal, lente ultrawide e lente telefoto para alta versatilidade para quem busca um bom smartphone para fotos e vídeos.

Enquanto o S21 FE estreou com sensor de 12 MP para a lente principal, o S23 FE salta para um sensor refinado com 50 MP e abertura f/1.8 com estabilização óptica de imagem (OIS).

As outras duas câmeras mantêm os sensores de 12 MP para a lente ultrawide (com mesma distância focal equivalente a 13 mm) e de 8 MP para a lente telefoto (que passa de 76 mm para 75 mm).

Para a câmera frontal, a empresa substitui o sensor de 32 MP por um novo sensor de 10 MP prometendo detalhes precisos e capturas de alta definição.

Por fim, o S23 FE continua com a bateria de 4.500 mAh, suporte para carregamento rápido com 25 Watts com fio e 15 Watts sem fio, além da recarga reversa de 4,5 Watts.

A nova edição estreia com Android 13 de fábrica com interface OneUI 5.1, implementando Wi-Fi 6E mais veloz e Bluetooth 5.3 para conectividade mais estável.

Galaxy S21 FE Galaxy S23 FE Tela OLED de 6,4", taxa de 120 Hz e brilho máximo de 1.200 nits Tela OLED de 6,4", taxa de 60-120 Hz e brilho máximo de 1.450 nits Corpo de alumínio com plástico traseiro fosco Corpo de alumínio com vidro traseiro reflexivo Processador Exynos 2100 5G de 5 nm Processador Exynos 2200 5G de 4 nm Painel frontal de vidro Gorilla Glass Victus Painel frontal de vidro Gorilla Glass 5 Câmera frontal de 32 MP com abertura f/2.2 Câmera frontal de 10 MP com abertura f/2.4 Câmera traseira tripla: 12 MP (principal, f/1.8, 26 mm) + 12 MP (ultrawide, f/2.4, 13 mm) + 8 MP (telefoto, f/2.2, 76 mm) Câmera traseira tripla: 50 MP (principal, f/1.8, 24 mm) + 12 MP (ultrawide, f/2.4, 13 mm) + 8 MP (telefoto, f/2.2, 75 mm) Bateria de 4.500 mAh com recarga de 25 W por fio e 15 W sem fio Bateria de 4.500 mAh com recarga de 25 W por fio e 15 W sem fio Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e NFC Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e NFC Disponível em creme, cinza, rosa e verde Disponível em branco, preto, roxo e verde Preço de lançamento: US$ 699 Preço de lançamento: US$ 599 Preço no Brasil: R$ 4.499 -

O novo Galaxy S23 FE já está disponível em mercados selecionados e não existe previsão de lançamento no Brasil até o momento — mas o modelo já passou pela Anatel, devendo chegar a qualquer momento.

Mais informações a respeito do seu preço e disponibilidade em solo nacional devem surgir em breve, uma vez que este promete ser um dos principais smartphones da Samsung para os próximos meses.