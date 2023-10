Xiaomi Smart Band 8 Active é lançada com bateria para duas semanas

Anunciada há algumas semanas, a Xiaomi Smart Band 8 Active finalmente chega ao mercado europeu. A nova pulseira inteligente da Xiaomi não é exatamente uma novidade, já que ela essencialmente é uma versão renomeada da Redmi Band 2 apresentada na China no final do ano passado.

A Xiaomi Smart Band 8 Active tem um corpo retangular, com uma tela de 1,47 polegada e acabamento plano. Seu corpo é leve, pesando 14,9 gramas, com acabamento em material de TPU. A pulseira será vendida em cinco opções de cores, que são: marfim, verde-oliva, azul, preto e rosa.

Ela conta com proteção contra água e imersão em até 5 ATM (50 metros), com pareamento com celulares Android 8.0 em diante e iPhones que executem o iOS 12 ou superior. Para isso, ela usa Bluetooth 5.1 e é necessário parear com o aplicativo oficial da fabricante para confirmar informações detalhadas.

A Smart Band 8 Active tem tela de resolução 172 x 320 pixels, com brilho máximo de 450 nits, e conta com mais de 100 opções de mostradores disponíveis para os usuários.

Infelizmente, a Band 8 Active não conta com GPS para apontamento de localização, mas tem mais de 50 modos de registros de atividades físicas embutidos. Ela conta com monitoramento de registro de frequência cardíaca contínuo, assim como medição de oxigênio no sangue e registro de sono.

Para tudo isso, ela conta com uma bateria de 210 mAh que promete até 14 dias de autonomia em apenas uma carga. A sua bateria pode ser carregada por completa em cerca de duas horas.

Preço e disponibilidade

A Xiaomi Smart Band 8 Active está disponível no Reino Unido apenas na cor preta, por 19 libras esterlinas, cerca de R$ 120 sem a adição dos impostos nacionais. Na Alemanha ela pode ser comprada em todas as cinco cores com o preço de 25 euros, aproximadamente R$ 135 na conversão. Ainda não há informações sobre a venda oficial no Brasil, mas ela já pode ser encontrada na AliExpress por R$ 121.

Fonte: via Gizmochina