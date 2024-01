Redes sociais passam dos 5 bilhões de usuários, revela Kepios

Número de usuários ativos nas redes sociais aumentou 5,6% em um ano, enquanto a população mundial cresceu 0,9% - (crédito: cottonbro studio/Pexels) AFP AFP

O número de usuários ativos nas redes sociais ultrapassou o total de 5 bilhões em 2023, o equivalente a 62,3% da população mundial, de acordo com um relatório anual publicado nesta quarta-feira (31).

O número aumentou 5,6% em um ano, enquanto a população mundial cresceu 0,9%, indica esse relatório da agência We are social e da empresa Meltwater, baseado em estimativas da Kepios, empresa especializada no estudo de usos digitais.

Para efeito de comparação, 5,35 bilhões de pessoas dispõem de uma conexão com a Internet.

O Instagram, a primeira rede social em termos de usuários, tem um total de 1,65 bilhão, seguido de perto pelo TikTok (1,56 bilhão).

O relatório reconhece, no entanto, que existe um certo grau de imprecisão devido, entre outros fatores, a contas automáticas, ou a pessoas registradas sob diferentes identidades.

E, como prova da curiosidade gerada pela Inteligência Artificial (IA), a página da Wikipédia mais visitada em 2023, independentemente do idioma, foi a do ChatGPT, o mais conhecido programa de IA generativa, desenvolvido pela empresa OpenAI.