Amazon desiste de comprar iRobot por falta de aval da Comissão Europeia

A gigante americana Amazon anunciou nesta segunda-feira (29/1) que desistiu de comprar a empresa iRobot, que fabrica os robôs aspiradores Roomba, por falta de certeza quanto à aprovação da Comissão Europeia.

"Estamos decepcionados que a Amazon não tenha concluído a compra da iRobot", declarou um dos principais executivos do grupo, David Zapolsky, em um comunicado.

"As fusões e aquisições deste tipo ajudam empresas como a iRobot a se posicionar melhor no mercado mundial", acrescentou.

A Comissão Europeia viu um risco de redução da concorrência.

A gigante das vendas on-line planejava adquirir a fabricante de robôs por US$ 1,7 bilhão (R$ 8,3 bilhões na cotação atual).

"O fim do acordo é decepcionante, mas a iRobot deve olhar para o futuro com o desejo de desenvolver robôs inteligentes e inovações que tornem a vida mais fácil", declarou o fundador da empresa, Colin Angle, também citado no comunicado da companhia.

Os mercados reagiram durante o anúncio: as ações da iRobot caíram 15,27%, a US$ 14,46 (R$ 70,71 na cotação atual), na abertura em Wall Street, enquanto a Amazon permaneceu estável em US$ 159,13 (R$ 778,24).

Os reguladores de concorrência britânicos aprovaram a operação em junho de 2023. No início de julho, porém, a Comissão Europeia anunciou a abertura de um processo para determinar se a compra permitiria à Amazon "restringir a concorrência".