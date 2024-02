Apple desenvolve protótipos de iPhone dobrável, segundo site

A Apple está desenvolvendo protótipos de iPhones com telas dobráveis, de acordo com publicação do site de tecnologia The Information. A informação teria sido fornecida por uma fonte direta do projeto e foi divulgada nesta quarta-feira (7/2).

Caso o modelo seja lançado, essa será a maior mudança de design de hardware na história da marca. A empresa teria procurado recentemente fornecedores na Ásia para captar matéria prima para dois Iphones dobráveis de tamanhos diferentes. Os novos aparelhos estão em fase inicial de desenvolvimento e, segundo o The Informaton, não estão nos planos de produção em massa da empresa para 2024 ou 2025.

Outras marcas de celulares já voltaram a comercializar modelos dobráveis desde de 2019, com aparelhos que podem ser menores e mais portáteis do que os smartphones típicos. Outro ponto que chama atenção nos modelo é que ele pode servir de suportes para tirar fotos, já que é dobrável num ângulo de 90 graus.