Nokia "tijolão" é relançado na Europa após 25 anos; veja

A marca responsável por aparelhos da Nokia, a HMD Global, relançou, na Europa, o modelo de celular Nokia 3210, popularmente conhecido como "tijolão". O lançamento da versão modernizada é para celebrar os 25 anos do aparelho criado em 1999.

O celular continua com o design retrô e ainda conta com o famoso jogo da "cobrinha". As novidades é que o Nokia 3210 passará a ter conectividade 4G, bluetooth, acesso ao Youtube e bateria com duração mais longa.

"Em 1999, o Nokia 3210 original estava conosco enquanto festejamos o novo milênio. Agora, aquele telefone lendário está de volta, combinando um design moderno com uma sensação familiar para uma verdadeira viagem nostálgica", disse a HMD Global.

O aparelho repaginado já está à venda no continente europeu por 79 euros (cerca de R$ 485).

Detalhes: