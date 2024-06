YouTube Premium mais barato? Plataforma quer oferecer mais opções de planos

O YouTube confirmou em uma publicação no fórum de sua comunidade que pensa em alternativas de preços e planos para o serviço Premium da plataforma. O objetivo, de acordo com o post, é o de “expandir as ofertas” da empresa, que deve chegar no futuro para outras regiões do globo.

YouTube Premium com novos planos?

Mesmo sem entrar em detalhes, a publicação chama a atenção por finalmente mencionar a possibilidade de novos planos e valores para a mensalidade do YouTube Premium. A marca destaca que se esforça para entregar alternativas aos usuários, mas não afirma quando a novidade pode chegar.

“Estamos empenhados em oferecer aos membros mais opções de planos, expandindo as nossas ofertas existentes para mais regiões, ao mesmo tempo que introduzimos novos planos e exploramos formas de partilhar os seus benefícios com amigos no futuro!”, aponta a postagem oficial na comunidade.

Vale lembrar os valores e planos atuais do YouTube Premium:

Plano padrão: R$ 24,90? por mês;

Plano família: R$ 41,90 por mês;

Plano Estudante: R$ 13,90? por mês;

Plano individual anual: R$ 249,00.

O que o YouTube Premium oferece?

Ao assinar o serviço, o usuário passa a ter novos recursos na plataforma:

Vídeos sem propagandas;

Conteúdo offline;

Vídeos em segundo plano;

YouTube Music sem anúncios.

Além disso, o YouTube Premium ganhou IA para avançar vídeo e modo miniatura nos Shorts, mas por enquanto, só nos Estados Unidos.