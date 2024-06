Volta do Salão do Automóvel ganha força após aprovação do Programa Mover

O Salão do Automóvel não é mais realizado no Brasil desde 2018, mas, se o retorno do tradicional evento do setor automotivo depender apenas do que disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na última quinta-feira (27), ele está mais próximo do que nunca.

Após sancionar a lei que cria o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, também chamado de Projeto Mover, com o objetivo de estimular a descarbonização da frota de veículos e investir em novas rotas tecnológicas para carros de passeio, ônibus e caminhões, Lula questionou o fim do Salão do Automóvel no Brasil.

O presidente da República alegou que não adianta injetar bilhões de reais em investimentos na indústria automotiva nacional se o Brasil “não mostrar” ao mundo o que está sendo por aqui. Em entrevista coletiva, o presidente foi taxativo ao falar sobre o assunto.

“130 bilhões de reais em investimentos é um começo muito exitoso e eu disse que a indústria simplesmente desapareceu com o Salão do Automóvel, que era uma marca registrada da produção no país. Como é que pode, com a quantidade de indústria e a revolução que estamos fazendo, não convidar o mundo para vir aqui agora? Como eles vão valorizar se a gente não mostra?”, questionou.

Anfavea vê Salão do Automóvel mais perto

O desejo de ver o Salão do Automóvel de volta ao Brasil, mais precisamente a São Paulo, não é exclusividade do presidente Lula. Antes mesmo da cobrança pública do Chefe de Estado, o movimento pelo retorno do evento em um futuro próximo já havia começado.

Durante a viagem do Canaltech à China para a cobertura do Salão do Automóvel de Pequim, em março, alguns dos principais executivos do setor revelaram que as conversas para reativar o evento estão encaminhadas.

Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Ricardo Bastos, presidente da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico) e representantes da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) fizeram uma previsão.

De acordo com os representantes dos diferentes segmentos da indústria automotiva do país, “há 70% de chances” de o Salão do Automóvel ser realizado no Anhembi em março de 2025. O evento já conta com o apoio maciço das montadoras, e resta apenas o acerto com a empresa organizadora para bater o martelo e sacramentar a volta.

O palco seria o mesmo que foi casa do Salão do Automóvel entre 1970 e 2016 — o Anhembi (em 2018 ele foi realizado no São Paulo Expo). A proximidade com o Sambódromo permitiria experiências imersivas, como test-drives, características que tornaram o Festival Interlagos uma espécie de “concorrente” do tradicional evento. A próxima edição do Festival, aliás, está confirmada para ocorrer entre os dias 8 e 11 de agosto, no autódromo.