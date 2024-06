IA para criar vídeos Google Vids começa a ser liberada ao público

O Google anunciou o lançamento da ferramenta Google Vids, IA destinada aos usuários do programa Workspace Labs, que tem como função facilitar o processo de criação de vídeos. O recurso promete auxiliar as diversas etapas da produção de conteúdo, do roteiro à edição final, e transformar a forma de contar histórias no contexto empresarial e corporativo.

O Google Vids foi apresentado pela Big Tech em abril durante o evento Next 2024, focado em novidades do Google Cloud. O aplicativo chega ao ambiente Workspace e pode ser acessado ao lado de outras ferramentas de produtividade — como Documentos, Planilhas e Apresentações.

O que o Google Vids faz

No anúncio da IA, o Google destacou as possibilidades de uso da aplicação. “Ele pode gerar um storyboard que você pode editar facilmente e, depois de escolher um estilo, reunir seu primeiro rascunho com cenas sugeridas de vídeos, imagens e música de fundo”, explicou a companhia.

O processo começa com um prompt que descreve a ideia com objetivo, público e duração do vídeo. A partir desse prompt, a ferramenta gera um storyboard inicial que pode ser ajustado conforme a necessidade. Além disso, é possível incluir documentos ou arquivos diretamente do Google Drive.

“Ele também pode ajudá-lo a transmitir sua mensagem com a narração certa — escolhendo uma de nossas narrações predefinidas ou usando a sua própria”. Segundo o Google, a ferramenta “pode ajudar qualquer pessoa a se tornar um grande contador de histórias no trabalho”.

Usuários selecionados no Workspace Labs já podem testar o Google Vids para gerar seus primeiros vídeos. Focado no ambiente de trabalho, o Vids se destaca por criar vídeos que podem mostrar, por exemplo, a conquista de metas empresariais, processos de treinamento de funcionários e o cotidiano dos diferentes departamentos da empresa.



Para aqueles que não estão inscritos no Workspace Labs, a boa notícia é que o Google Vids estará disponível nas próximas semanas como parte da solução Gemini para o Workspace.