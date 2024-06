Novos dobráveis da Samsung têm cores reveladas antes do anúncio

O Galaxy Z Fold 6 e o Galaxy Z Flip 6 acabam de exibir todas as suas opções de cor em mais um vazamento antes do anúncio oficial dos novos dobráveis, cujo evento está confirmado para acontecer no dia 10 de julho.

As imagens vazadas por uma loja de varejo australiana mostram o Galaxy Z Fold 6 nas cores Azul, Titânio e Rosa, enquanto o Galaxy Z Flip 6 exibe tons pastéis de Azul, Verde e Amarelo, além do Prata similar ao Titânio do Z Fold 6.

Notamos também que as cores do Galaxy Z Flip 6 serão destacadas na moldura da câmera tripla traseira, com aros em destaque para representar outra mudança em relação ao Z Fold 5.

Ambos os dobráveis exibem o novo visual de laterais retas que difere da geração anterior, sendo similar ao Galaxy 24 e abandonando de vez as quinas arredondadas.

Embora seja mais difícil de notar sem uma comparação lado a lado, o Galaxy Z Fold 6 destaca uma tela externa ligeiramente mais larga para facilitar o uso no dia a dia.

Já o painel externo do modelo menor em formato flip não aparenta mudanças e não deve receber grandes atualizações este ano.

O Galaxy Z Fold 6 é esperado com corpo mais leve, fino e largo que o Z Fold 5, com tela externa de 6,3 polegadas de 120 Hz e painel interno flexível de 7,6 polegadas também de 120 Hz.

Com mesma bateria de 4.400 mAh do ano anterior (mas apostando em recarga mais veloz de 45W), a Samsung deve reutilizar todas as câmeras do Z Fold 5, oferecendo sensor de 50 MP para a lente principal, 12 MP para a lente ultrawide e 10 MP para a lente zoom.

Já o Z Flip 6 é previsto com mesma tela externa de 3,4 polegadas e mesmo painel interno de 6,7 polegadas com 120 Hz, apostando novamente em câmera dupla principal de 12 MP e adotando uma bateria maior de 4.000 mAh.

Os novos dobráveis da Samsung serão apresentados oficialmente no dia 10 de julho ao lado de acessórios como o anel inteligente Galaxy Ring, a linha Galaxy Tab S10, o inédito relógio inteligente Galaxy Watch Ultra, além do Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro.

Fonte: WinFuture