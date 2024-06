Amazon desenvolve novo chatbot rival para o ChatGPT, afirma site

A Amazon desenvolve e pode lançar em breve um novo chatbot de IA para rivalizar com as principais ferramentas do mercado, como ChatGPT e Copilot da Microsoft. Segundo fontes do site Business Insider, o projeto é chamado internamente de “Metis” e se diferencia de outras IAs por apresentar respostas mais atualizadas com base em um sistema de “recuperação aumentada” de informações.

De acordo com a reportagem, a Metis — nome que faz referência à deusa grega da sabedoria — poderá ser acessada pelo navegador e será capaz de gerar texto e imagem em formato conversacional.

Novo modelo de IA da Amazon

O novo chatbot deverá ser alimentado por um modelo interno de IA da Amazon chamado Olympus, uma versão mais poderosa do modelo Titan, que a empresa já disponibiliza publicamente.



Ainda segundo a publicação, a Amazon planeja utilizar uma técnica de inteligência artificial chamada “geração aumentada por recuperação” (RAG) na Metis, o que possibilitará ao chatbot recuperar informações além dos dados originais usados em seu treinamento.

Essa solução permitirá que a Metis forneça respostas mais atualizadas, como preços de ações em tempo real — algo que outros chatbots que não usam RAG não conseguem fazer. A IA também poderá compartilhar links das fontes de suas respostas e sugerir consultas adicionais.

Além de fornecer informações, a Metis funcionará ainda como uma agente de IA capaz de automatizar e executar tarefas complexas baseadas em dados existentes. Isso inclui desde criar itinerários de viagem detalhados até acender luzes e reservar voos.

O desenvolvimento da ferramenta conta ainda com ajuda de recursos da Alexa, incluindo a versão atualizada conhecida internamente como "Remarkable Alexa", informa a reportagem. Muitos dos funcionários que trabalham na Metis vieram da equipe de IA da Alexa e aproveitam a experiência para impulsionar o novo chatbot.

Quando a Metis será lançada?

As fontes próximas ao projeto contaram ao Business Insider que a nova IA poderá ser lançada em setembro, mês em que a Amazon tradicionalmente realiza um evento para apresentar suas novidades. No entanto, essas mesmas fontes questionam se a solução da empresa não chega “tarde demais” em relação aos concorrentes.

A gigante do varejo desenvolve há tempos uma IA para rivalizar com o ChatGPT e outros chatbots, mas atá agora as suas soluções não conseguem se destacar no mercado. O modelo Titan, por exemplo, é considerado menos poderoso que seus rivais, enquanto o Amazon Q, chatbot voltado para clientes corporativos lançado em novembro, recebeu críticas mistas.



Apesar dos desafios e da forte concorrência, a Amazon parece apostar na Metis, com suas respostas atualizadas e capacidades de automação, para recuperar o tempo perdido e se apresentar como uma alternativa interessante no setor.

