Galaxy Buds 3 e Watch Ultra vazam em imagens de alta resolução

Os fones de ouvido Galaxy Buds 3/3 Pro e os relógios Galaxy Watch 7/Ultra acabam de vazar em imagens de alta resolução. O conteúdo foi publicado pelo conhecido leaker Evan Blass, que mostra os dispositivos em seus detalhes pela primeira vez.

Uma das principais novidades esperadas para o próximo evento Galaxy Unpacked é o relógio Galaxy Watch Ultra. As imagens dele reafirmam a construção com moldura quadrada e tela circular, mas agora foi revelada a existência de uma opção na cor laranja.

O tom aparece na pulseira do relógio, e também nos botões laterais. Por coincidência ou não, o laranja é bastante parecido com a cor usada no Apple Watch Ultra 2, principal potencial rival do modelo da Samsung.

Além disso, o produto também deve usar um padrão de conector diferente, com um pequeno botão que serve para retirar o bracelete quando necessário.

Já o Galaxy Watch 7 tem mudanças bem mais tímidas, e visualmente ele é praticamente idêntico ao Watch 6. Suas principais novidades serão concentradas na presença de um novo processador Exynos, que promete entregar um salto de performance e eficiência energética ao trazer uma litografia de 3 nm.

Por outro lado, as mudanças visuais mais radicais deverão ficar por conta da linha Galaxy Buds 3. O modelo “não-Pro” apareceu com um visual muito semelhante aos AirPods da Apple, marcado pela presença de uma haste vertical e estrutura sem uma borracha evidente de isolamento acústico.

Os Galaxy Buds 3 Pro apareceram em imagens com sua versão cinza e borrachas de isolamento mais pronunciadas. O estojo de carregamento tem detalhes em azul e laranja para indicar o lado dos fones, e sua tampa deve contar com material semitransparente.

As especificações do Galaxy Watch 7/Ultra já foram reveladas em rumores anteriores, assim como os detalhes da linha Galaxy Buds 3. Os produtos serão revelados no dia 10 de julho, quando ocorrerá o evento Galaxy Unpacked na cidade de Paris.

A exposição também servirá para a marca oficializar a sua nova geração de dobráveis, que ganhará o conjunto de soluções Galaxy AI com inteligência artificial. O anel inteligente Galaxy Ring, que já foi mostrado em teasers anteriores da Samsung, também é esperado como uma das novidades.

Antes do evento, a Samsung já abriu um período de pré-registro que garante até R$ 1.800 de desconto em produtos que serão anunciados no Galaxy Unpacked.

Fonte: Evan Blass