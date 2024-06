Novo Steam Controller chega ainda em 2024 para PC e Steam Deck

A marca de periféricos gamer Hori confirmou na última quarta-feira (26) uma versão atualizada do Steam Controller da Valve. O gamepad atualizado traz giroscópio para sensor de movimento, design repaginado sem trackpads, suporte nativo para Steam Deck e PC em jogos da Steam, e seu lançamento está previsto para 31 de outubro, inicialmente no Japão.

Por enquanto as empresas não confirmaram se pretendem trazer o novo Steam Controller para o ocidente, mas a popularidade Steam Deck pode impulsionar as vendas do novo periférico.

Isso porque ele já conta com os novos botões dedicados para acessar as interfaces nativas do console. A novidade pode ser extremamente útil em uma eventual nova versão mais poderosa do Steam Deck, algo que sem dúvidas está nos planos da Valve com o sucesso dos consoles portáteis.

Detalhes do novo Steam Controller

Em termos de design, o novo Steam Controller traz um formato similar ao Switch Pro Controller. O analógico esquerdo e botões principais ficam posicionados na parte superior externa do gamepad, com D-Pad e analógico direito centralizados e próximos à base.

Ao menos à primeira vista, os botões de ombro e gatilhos seguem o mesmo padrão dos utilizados no Steam Deck, e o controle ainda conta com botões adicionais para ativar o modo Big Picture e a interface rápida de ajustes do console. Apesar de ser Bluetooth, o suporte nativo para Windows em jogos fora da Steam exige conexão via cabo USB e desativa o sensor de movimento.

Isso sugere que o foco do produto está, de fato, nos consoles portáteis da Valve, podendo ser muito úteis em um eventual Steam Deck 2, mais poderoso para ser utilizado com um dock e monitor dedicado.