Tomar vitaminas diariamente não faz uma pessoa viver mais. Essa é a afirmação de um estudo publicado na revista JAMA Network Open na última quarta-feira (26). A equipe de pesquisadores dos EUA analisou registros de saúde de quase 400 mil pessoas para ver se multivitamínicos reduziram o risco de morte em 20 anos.

O grupo pertencente ao National Cancer Institute revisou três estudos lançados na década de 1990 e reuniu detalhes sobre o uso diário de multivitamínicos pelos participantes.

O curioso é que, em vez de viver mais, as pessoas que consumiam multivitamínicos diariamente apresentaram uma probabilidade maior de morrer no período do estudo do que os não usuários: os pesquisadores não encontraram evidências de que multivitamínicos diários reduzissem o risco de morte. A mortalidade foi 4% maior entre os usuários.

Ainda não se tem uma percepção clara do porquê isso aconteceu. Uma das possibilidades que poderia justificar é que pessoas doentes ou com mais de 65 anos são mais propensas a começar a tomar os multivitamínicos.

"Esse fenômeno pode resultar em uma associação positiva não causal, uma vez que esses indivíduos têm um risco maior de mortalidade do que seus equivalentes mais saudáveis ??ou mais jovens", diz o estudo.

Mas a descoberta não significa necessariamente que as vitaminas não tenham benefícios.

"Não encontramos evidências que apoiassem a longevidade melhorada entre adultos saudáveis ??que tomam multivitamínicos regularmente. No entanto, não podemos excluir a possibilidade de que o uso diário possa estar associado a outros resultados de saúde relacionados ao envelhecimento", concluem os pesquisadores.

Multivitamínicos geram benefícios?

Mesmo que tomar vitaminas diariamente não faça uma pessoa viver mais, existem alguns benefícios destacados por estudos anteriores. Por exemplo: tomar um multivitamínico por dia pode atrasar a perda de memória que aparece com o tempo.

Estudos também já mostraram que suplementos multivitamínicos podem melhorar a função cerebral em idosos. De qualquer forma, cabe à ciência averiguar cada vez mais os efeitos (ou a falta de efeitos) que tomar vitaminas diariamente tem na saúde das pessoas.

Fonte: JAMA Network Open