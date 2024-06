Táxi robô, sem motorista, é liberado para o público em San Francisco

Você mora em San Francisco e tem coragem para entrar em um táxi robô, sem motorista, para dar uma voltinha pela cidade? Então fique sabendo que, desde o última terça-feira (25), já dá para fazer isso por aí com os carros da Waymo, que recentemente causaram pânico na região de Phoenix.

Os robotáxis da Waymo, empresa pertencente à Alphabet, controladora do Google, receberam sinal verde das autoridades de trânsito locais para que possam oferecer e executar seus serviços ao público comum.

Segundo a Waymo, a lista de interessados em utilizar o táxi robô, sem motorista, na região, já conta com 300 mil pessoas. Vale lembrar que a população total da “cidade da Golden Gate” é de pouco mais de 804 mil pessoas, segundo o último censo oficial. Ou seja: quase metade dos moradores já mostraram interesse em andar em um robotáxi autônomo.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), a Waymo celebrou a liberação para o público de uma maneira geral. Até então, apenas usuários com convites ou nome na lista de espera podiam experimentar o modal.

We’re excited to announce that Waymo One is now open to SF riders — no more waitlist or invite codes! This is a key milestone in our mission to be the world’s most trusted driver, & we're thrilled to get more of you where you’re going safely. Ride today. https://t.co/qDv35gD3MI pic.twitter.com/xpU9Zx9bMy