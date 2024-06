Sonda da NASA captura foto incrível de vulcão em Marte

Viajando há 23 anos ao redor de Marte, o orbitador Mars Odyssey, da NASA, capturou uma foto impressionante do vulcão Olympus Mons (ou Monte Olimpo) do planeta vermelho. Este é o maior vulcão do Sistema Solar, com 600 km de base e 27 km de altura.

Segundo a equipe, é a primeira vez que o vulcão marciano foi fotografado de uma maneira a fazer jus a sua extensão extraordinária. Isso só foi possível com uma câmera sensível ao calor da sonda, conhecida como Thermal Emission Imaging System (THEMIS).

“Normalmente vemos o Olympus Mons em faixas estreitas vistas de cima, mas, ao virarmos a nave espacial em direção ao horizonte, podemos ver numa única imagem como ele se agiganta sobre a paisagem”, afirma Jeffrey Plaut, cientista do projeto Odyssey e pesquisador do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em nota.

Olympus Mons, o vulcão de Marte

A imagem é bastante diferente do que a maioria das pessoas iria imaginar ao pensar no maior vulcão do Sistema Solar. A questão é que o vulcão marciano Olympus Mons é do tipo escudo.

Em outras palavras, esse vulcão não tem o cone tão característico e associado a explosões de lava. No caso do vulcão de Marte, ele se formou a partir de fluxos lentos de lava, que desceram por suas laterais, como se escorressem. Então, a estrutura final é mais próxima de uma montanha (ou elevação) enorme, sem um pico tão proeminente.

Entretanto, não vale se enganar pela imagem. O vulcão é realmente gigante, mesmo quando se analisa “apenas” a sua altura. Para comparar, a maior montanha do planeta Terra é o "imponente" Monte Everest, com seus 8,8 km de altura. O Olympus Mons é três vezes maior.

Mars Odyssey da NASA

“A imagem [do vulcão marciano] não é apenas espetacular, mas também nos fornece dados científicos únicos”, afirma o cientista Plaut sobre o registro feito pela sonda da NASA, no dia 11 de março deste ano.

Se o orbitador Mars Odyssey conseguir tirar a mesma foto em diferentes estações, os cientistas terão uma oportunidade única de compreender, de forma mais detalhada, as variações da atmosfera marciana ao longo do ano.

Nesta imagem do início do outono de Marte, a faixa branca indica a quantidade de poeira presente na atmosfera, quando as tempestade de poeira começam a surgir em Marte.

A camada predominante roxa indica uma mistura da poeira vermelha do planeta com algumas nuvens azuladas, compostas por água. Enquanto isso, a camada azul esverdeada representa as nuvens carregadas, bem mais elevadas, a 50 km de altura.

Fonte: NASA