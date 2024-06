Evento online e gratuito orienta quem busca carreira em tecnologia

A Alura e a FIAP realizam, de 1º a 5 de julho, a "Semana Carreira Tech", um evento destinado a interessados em formação na área de tecnologia. Com cinco lives gratuitas e transmitidas online, o programa tem como objetivo apresentar os cursos superiores do setor e tirar dúvidas dos futuros estudantes sobre salários e oportunidades no mercado de trabalho.

Durante o evento, os participantes terão a chance de conhecer mais sobre o trabalho em áreas como inteligência artificial, programação, robótica, desenvolvimento de games e cibersegurança, além compreender melhor as opções de graduação. Os interessados podem ser inscrever gratuitamente até o dia 30 de junho pelo site da FIAP.

Orientação para carreira em tecnologia

O CEO e cofundador da Alura, Paulo Silveira, destaca a importância da iniciativa: “Queremos guiar aqueles que desejam uma carreira em tecnologia, mostrando as várias possibilidades que uma faculdade tech pode oferecer. Vamos abordar as áreas mais inovadoras e práticas do mercado.”

As sessões serão conduzidas por especialistas da Alura e da FIAP, incluindo bate-papo com professores e profissionais que vivenciam o dia a dia do setor tecnológico. Haverá espaço para perguntas, permitindo que os participantes esclareçam dúvidas sobre as áreas abordadas, a grade curricular, oportunidades de emprego, salários e empresas contratantes.

Além das lives, transmitidas dos laboratórios da FIAP, os inscritos terão acesso a uma comunidade exclusiva no Discord, onde poderão interagir com outros estudantes e profissionais da área, trocando experiências e informações.



O pró-reitor da FIAP, Wagner Sanchez, reforça o compromisso da instituição com a formação de novos talentos: “Acreditamos no potencial da nova geração e essa iniciativa é uma demonstração do nosso compromisso em preparar jovens para os desafios e oportunidades do ensino superior e do mundo corporativo.”

Para participar da “Semana Carreira Tech”, basta se inscrever gratuitamente no site carreiratech.fiap.com.br até o dia 30 de junho.