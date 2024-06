Meta lançará óculos holográficos para substituir celulares, diz Zuckerberg

A Meta quer mudar o futuro da tecnologia com o lançamento de óculos holográficos com realidade aumentada (AR). O tema foi mencionado em uma entrevista recente com o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, que mencionou a chegada dos primeiros protótipos em breve e disse que o produto tem potencial para substituir nossos smartphones.

O objetivo da empresa é trazer uma opção mais leve e prática em comparação com os headsets Meta Quest 3 e Quest Pro, considerados produtos de nicho. Para pessoas que pensariam em um uso mais casual, eles ainda são definidos como estranhos e chamativos demais.

O Metaverso, ambiente virtual que prometeu uma revolução na forma com que se lida com a computação espacial, também não ultrapassou as barreiras esperadas.

Segundo Zuckerberg, o potencial dos óculos seria suficiente para substituir os smartphones, já que as informações estariam mostradas nas próprias lentes. O produto também seria capaz de exibir imagens holográficas em 3D, com formatos de pessoas e objetos interativos.

Por enquanto, a primeira reação das pessoas expostas a protótipos iniciais dos óculos é a “vertigem”, como descreveu o executivo. Portanto, é provável que ainda existam alguns desafios relacionados ao conforto proporcionado pelas lentes.

Afinal, a lógica de funcionamento dos óculos com lentes transparentes é bem diferente dos headsets. Produtos como o Meta Quest ou o Apple Vision Pro dependem de câmeras para mostrar o que está acontecendo em volta, com imagens transmitidas para telas OLED nos dispositivos.

A própria Apple também planeja ter seus óculos de AR, cujo lançamento teria sido adiado para 2026 ou 2027.

O produto da Meta também não deve chegar tão cedo, com planejamentos que preveem um lançamento apenas por volta do ano de 2027. Antes disso, algum tipo de teaser é esperado para a conferência de desenvolvedores Meta Connect, que ocorrerá em 25 de setembro.

Fonte: YouTube/Kallaway