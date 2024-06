Richard Gadd | Criador de Bebê Rena fará série de drama para a HBO

O criador de Bebê Rena, Richard Gadd, já sabe quais serão os seus próximos passos na TV. Na quinta-feira (27), a HBO anunciou que, em parceria com a BBC, irá produzir Lions, uma nova série de drama criada, escrita e produzida pelo comediante.

A BBC já havia fechado o projeto com Gadd em fevereiro deste ano, antes mesmo da estreia e do sucesso de Bebê Rena na Netflix. Agora, no entanto, a HBO também estará envolvida com o projeto, repetindo uma dobradinha já comum entre o canal de TV por assinatura e a emissora britânica.

Quem é Richard Gadd?

O nome de Richard Gadd explodiu em todo o mundo em abril deste ano, graças à minissérie de drama e humor ácido criada e estrelada pelo escocês. Bebê Rena chegou ao topo do ranking de séries mais vistas do streaming em 30 países, incluindo o Brasil e Estados Unidos, e se tornou a 10ª série em inglês mais vista da história da plataforma, superando o sucesso de The Witcher.

Baseada em um episódio vivido pelo próprio Gadd, Bebê Rena conta a história de Donny Dunn, um aspirante a comediante, que trabalha como bartender em Londres, Inglaterra, para pagar as contas, mas tem de lidar com uma stalker que o persegue dia e noite.

Série conta a história de dois irmãos

Diferente de Bebê Rena, em que interpretou o protagonista da trama (uma versão ficcional de si mesmo), Gadd não será o astro de Lions. O seriado da HBO irá contar a história de Niall e Ruben, dois irmãos afastados que se reencontram durante o casamento de um deles e se veem lançados para as memórias de quarenta anos no passado.

Cobrindo todo o espaço entre a década de 1980 e os dias atuais, o show se debruça sobre os altos e baixos dessa relação, mostrando a complicada jornada dos irmãos e de uma cidade em constante mudança.

Embora a série ainda não esteja com o elenco definido, já se sabe que a direção ficará por conta de Alexandra Brodski (Somewhere Boy) e Eshref Reybrouck (Ferry: A Série) e que a primeira temporada do título será dividida em seis episódios, ainda sem previsão de estreia.