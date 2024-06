Red Magic 9S Pro+ bate recorde de desempenho do Galaxy S24 Ultra

O Red Magic 9S Pro+, novo celular de alto desempenho da Nubia, quebrou o recorde de pontuação na plataforma de benchmark AnTuTu. Equipado com uma versão mais poderosa do chipset Snapdragon 8 Gen 3, o aparelho chegou a quase 2,4 milhões de pontos no site, superando até o poderoso Galaxy S24 Ultra, da Samsung.

Em uma publicação oficial, o AnTuTu divulgou que o Red Magic 9S Pro+ se tornou o novo líder em desempenho. Os resultados saíram nesta sexta-feira (28), cinco dias antes do celular estrear no mercado.

Com lançamento marcado para 3 de julho, o smartphone conta com uma edição especial do chipset Snapdragon 8 Gen 3 chamada Leading Version. Essa versão, inclusive, está presente nos modelos da linha Galaxy S24, da Samsung, e tem overclock na CPU.

O benchmark do AnTuTu considera o desempenho de quatro elementos: CPU, GPU, memória e interface. As pontuações e os detalhes do aparelho usado nos testes são:

Elemento Detalhes Pontuação CPU 1x Cortex-X4 (3,39 GHz)

3x Cortex- A720 (3,1 GHz)

2x Cortex-A720 (2,9 GHz)

2x Cortex-A520 (2,2 GHz) 485.363 GPU Adreno 750 (1 GHz) 979.908 Memória 24 GB LPPDDR5X de RAM

1 TB UFS 4.0 de armazenamento 507.149 Interface 120 Hz 397.122 Total 2.369.542

Red Magic 9S Pro+ supera Galaxy S24 Ultra em benchmark

Com pontuação total de mais de 2,3 milhões, o Red Magic 9S Pro+ supera até mesmo o Galaxy S24 Ultra, da Samsung. No review do Galaxy S24 Ultra, aqui do Canaltech, o topo de linha marcou 1.816.506 no benchmark.

A pontuação diferente entre os celulares aconteceu por causa da memória RAM e do armazenamento do Red Magic 9S Pro+. No AnTuTu, o celular aparece com 24 GB de RAM no padrão LPDDR5X e 1 TB de armazenamento do tipo UFS 4.0.

Em comparação, o Galaxy S24 Ultra conta com 12 GB de RAM e armazenamento de até 1 TB também nos padrões LPDDR5X e UFS 4.0.

Apesar do Red Magic 9S Pro+ ter estreia marcada para 3 de julho, o aparelho ficará disponível apenas na China. Ainda não há previsão para um possível lançamento internacional.

O novo modelo fará parte da linha Red Magic 9S, que ainda irá contar com um Red Magic 9S Pro. Ambos os celulares serão versões atualizadas do Red Magic 9 Pro, de 2023.

Fonte: GSM Arena