Razer lança mouse, teclado, headset e mousepad oficiais de Fortnite

Na última quinta-feira (27), a Razer lançou um kit gamer completo de periféricos de Fortnite em parceria inédita. A coleção Razer | Fortnite traz o mouse premiado DeathAdder V3 Pro, teclado BlackWidow V4 X, headset Kraken V3 X e mousepad Razer Goliathus Extended Chrome, com borda RGB, todos inspirados em elementos tradicionais do game.

Cada um dos periféricos ainda acompanha um item cosmético in-game exclusivo, resgatáveis por meio de chaves únicas presentes na caixa de cada produto.

A parceria da Razer com a Epic Games é uma das primeiras a oferecer produtos oficiais licenciados para um dos games mais populares do mundo, que inclusive já foi promovido a eSport olímpico.

Mouse Razer DeathAdder V3 Pro - Fortnite Edition

O DeathAdder V3 Pro - Fortnite Edition traz o design premiado, precisão e conectividade sem fio em perfil ultraleve, para maior conforto e precisão nos momentos mais intensos. Além da temática inspirada no shooter competitivo, o mouse acompanha o código da picareta Cliffhanger para uso in-game.

Preço sugerido: R$ 1.990,90

Teclado Razer BlackWidow V4 X - Fortnite Edition

O BlackWidow V4 X - Fortnite Edition segue a tradição de qualidade com design arrojado, iluminação RGB, controle de volume e seis teclas de macro dedicadas. Com isso, é possível programar atalhos para agilizar construção, estando sempre em vantagem.

Com layout de teclas Ingles-Estados Unidos e todo estilizado nas cores azul e amarelo, o teclado especial de Fortnite utiliza switches mecânicos Razer Yellow de padrão linear, e acompanha chave exclusiva para picareta Demon Skull.

Preço sugerido: 1.990,90

Headset Razer Kraken V3 X - Fortnite Edition

Também com iluminação RGB Razer Chroma, o headset Kraken V3 X traz microfone com captação cristalina para comunicação em partidas, e som potente com sistema de áudio espacial.

Dessa forma, é possível estar sempre atento à posição dos adversários e coordenar estratégias com seus aliados.

As almofadas do Kraken V3 X são muito duráveis e confortáveis, para aguentar mesmo as sessões mais longas sem causar desconforto, e o modelo acompanha código para o planador Raptor.

Preço sugerido: R$ 1.299,90

Mousepad Razer Goliathus Extented Chroma - Fortnite Edtion

Para completar o kit, o mousepad Razer Goliathus Extended Chroma tem padrão XXL, de 900 mm x 300 mm, garantindo excelente cobertura para toda a bancada. Além de oferecer espaço de sobra para acomodar mouse e teclado, o Goliathus Extended ainda traz tecido micro-texturizado para maior conforto e conta com bordas com LED RGB para dar ainda mais estilo ao setup.

A iluminação RGB é controlado por meio do software Razer Chroma e pode ser sincronizada entre todos os periféricos do kit Fortnite Edition. O item cosmético que acompanha o Razer Goliathus Extented Chroma é o planador Dauntless Dragon.

Preço sugerido: R$ 999,90

Todos os periféricos da linha Razer | Fortnite chegam ao Brasil em revendedores parceiros a partir de setembro.