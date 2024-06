MTV News | Site com arquivos de quase 30 anos de música sai do ar

Fim de uma era para o jornalismo musical. Na segunda-feira (24), o site MTVNews.com, braço da divisão de notícias da MTV, que continha arquivos de quase 30 anos da história da música no mundo, saiu do ar sem nenhum comunicado oficial.

Lançado em 1996, o portal era famoso por possuir milhares de notícias, artigos, especiais e colunas sobre o assunto, além de inúmeras entrevistas com artistas de destaque da indústria fonográfica.

Embora a própria divisão MTV News já não exista mais, encerrada no ano passado em meio aos problemas financeiros da Paramount Global, o site continuava no ar com todo o conteúdo produzido em quase 30 anos.

Agora, no entanto, a URL redireciona para o site principal da MTV, o mtv.com, e décadas de história da música parecem ter sumido para sempre.

Jornalistas e antigos funcionários lamentam notícia

Nas redes sociais, ex-funcionários da MTV News e jornalistas da área musical comentaram sobre o ocorrido, lamentando o encerramento do site.

Patrick Hosken, ex-editor do portal, escreveu sobre a notícia no X (antigo Twitter).

“Então, http://mtvnews.com não existe mais. Oito anos da minha vida se foram sem deixar vestígios. Tudo porque não se enquadrava nos resultados financeiros de alguns executivos. Enfurecedor é uma palavra muito pequena”, comentou o editor.

Além dele, Jillian Sederholm, diretora da Entertainment Weekly, também se pronunciou sobre o assunto.

“Apagar uma marca noticiosa e todo o seu arquivo é apagar registos históricos. No caso da MTV News, são décadas de história da música e da cultura jovem. Uma enorme perda para a sociedade, para a investigação futura e uma crueldade devastadora para os jornalistas que, de repente, ficam sem registo de todo o seu trabalho árduo”, declarou a jornalista.

Além da MTV News, na semana anterior, a Paramount retirou todo o arquivo jornalístico de música country que havia no site CMT, uma referência para o gênero que possuía décadas de história.