Hands-on | Dragon Ball Sparking! Zero pode trazer a nostalgia de volta

Durante a Gamescom Latam 2024, o Canaltech foi convidado para um hands-on de portas fechadas de Dragon Ball Sparking! Zero, próxima empreitada nos games da famosa franquia criada por Akira Toriyama. O título de luta traz personagens icônicos do anime e belos visuais — confira as impressões!

Apresentação afiada

Mesmo prometendo diversos modos de jogo, a única opção disponível nos testes foi a Batalha, que traz lutas entre dois times de até três combatentes cada. É possível selecionar personagens num elenco robusto com nomes, como Goku, Majin Vegeta, Trunks, Jiren, Toppo, Piccolo, e muitos outros.

As lutas acontecem em cenários famosos do anime, desde as cidades até os campos verdes que podem ser devastados durante a peleja. Para quem é fã das aventuras pelas esferas do dragão, é impossível não reconhecer cantos e paisagens, ainda mais enquanto a trilha sonora dos episódios toca ao fundo e os heróis e vilões falam em alto e bom som.

Sendo assim, é correto dizer que a imersão é um grande destaque de Dragon Ball Sparking! Zero, pois o visual é extremamente polido e consegue dar a sensação de fazer parte de um episódio interativo da série. Pena que não era permitido tirar fotos ou gravar qualquer tipo de conteúdo na sessão de gameplay.

Lutas caóticas

No quesito jogabilidade, o novo título de luta da franquia japonesa da Bandai Namco é basicamente uma continuação da sub-série Budokai Tenkaichi, que viu seu auge no Nintendo Wii e no PlayStation 2 na década de 2000. Ou seja, não dá para comparar esse jogo com Dragon Ball FighterZ, pois o primeiro tem um estilo com visão em 3D, enquanto o segundo traz um gameplay basicamente 2D.

O combate é extremamente frenético e oferece diversos momentos empolgantes com golpes especiais e destruição de cenários, tudo muito explosivo para deixar os fãs ainda mais entusiasmados. No entanto, assim como suas contrapartes, não demora muito para um jogador mais atento perceber uma falta de profundidade nos controles, que mais cedo ou mais tarde, faz com que a treta se torne um enorme esmagar de botões sem qualquer tipo de estratégia.

Assim como a Androide 18, esse estilo tem duas facetas, pois é a opção ideal para um gamer casual, que não quer aprender combos complexos e termos difíceis dos títulos de luta competitivos. Já para o fã de complexidade nas lutinhas, Dragon Ball Sparking! Zero não parece entregar muito mais do que brilhos, explosões e alguns momentos bacaninhas. Tudo depende de como você vai encarar o jogo.

Sem conclusões

Vale apontar que ainda é muito cedo para uma conclusão, já que o Canaltech jogou apenas um modo e algumas partidas da nova empreitada. De acordo com os desenvolvedores, o título terá mais modos, incluindo brigas que poderão afetar a história que muitos conhecem de cabo a rabo.

Se você busca reviver (mais uma vez) diversas partes das sagas Z e Super, então a obra pode ser perfeita para você.

Quando chega Dragon Ball Sparking! Zero?

A Bandai Namco confirmou que o próximo game de Goku e cia. chega no dia 11 de outubro para PlayStation 5, Xbox Series e PC via Steam. A pré-venda já foi liberada com preços a partir de R$ 349,90.