Novo rival do Ray-Ban Meta é o 1° óculos com ChatGPT-4o integrado

A Solos anunciou esta semana os óculos inteligentes AirGo Vision, o mais novo rival do popular Ray-Ban Meta Smart Glasses que oferece um visual discreto com versão mais recente do ChatGPT integrado, prometendo busca visual mais avançada equivalente à de smartphones graças à câmera dedicada.

Similar ao AirGo 3, o AirGo Vision também oferece alto-falantes e microfones para que você possa integrar com o ChatGPT através do acessório, mas se destaca pela presença da câmera que permite que a inteligência artificial identifique o que está na sua frente.

Isso permite que o usuário possa não apenas capturar fotos por comandos de voz e realizar pedidos do cotidiano, mas também tirar dúvidas sobre um objeto, reconhecer pessoas, plantas ou animais próximos, além de obter direções curva a curva e muito mais.

Oferecendo um dos últimos modelos de inteligência artificial da OpenAI, o GPT-4o, o acessório ainda oferece toda a velocidade de uma das IAs mais populares da atualidade.

O AirGo Vision ainda traz um design modular para que você possa mudar as hastes laterais com facilidade.

Diferente do Ray-Ban Meta, que incorpora a lente da câmera no canto da armação, o sensor de imagem do AirGo Vision está fizado à haste lateral esquerda, uma solução diferente do esperado.

Os óculos da Solos trazem ainda LED de notificação integrado para facilitar a identificação pelos usuários, uma vez que notificações sonoras podem passar despercebidas em lugares barulhentos.

Preço e disponibilidade

O Solos AirGo Vision será lançado no mercado internacional em julho com preço a partir de US$ 249, pouco menos de R$ 1.400 em conversão aproximada.

O preço é ligeiramente inferior aos modelos mais baratos do Ray-Ban Meta, que custa a partir de US$ 299 (~R$ 1.650) e oferece estilos variados, cores mais diferentes com opções transparentes e integração com Instagram para publicação de Stories.

Confira a análise completa do Ray-Ban Meta Smart Glasses feita pelo Canaltech.