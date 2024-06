Galaxy Ring está liberado para vendas no Brasil com registro da Anatel

O Galaxy Ring, primeiro anel inteligente da Samsung que deve ser lançado no evento Galaxy Unpacked 2024, já pode ser vendido no Brasil. O produto recebeu recentemente a certificação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), indicando que ele está dentro das normas de qualidade e segurança exigidas para o mercado nacional.

A certificação foi obtida em 26 de junho, poucos dias antes do provável lançamento global do produto. É esperado que ele chegue durante o evento Galaxy Unpacked, marcado para o dia 10 de julho.

Portanto, é possível esperar que o anel tenha um lançamento no Brasil em data igual ou muito próxima ao que será visto no restante do mundo. A Samsung já abriu os pré-registros para obtenção de descontos em produtos apresentados no Unpacked, e é provável que o Galaxy Ring também faça parte da promoção.

A homologação do Galaxy Ring cita seus números de modelo, com nove sequências diferentes a partir do SM-Q500 — cada uma é referente a um tamanho específico para encaixar em dedos com dimensões distintas. O produto será montado em quatro unidades fabris: duas no Vietnã, uma na Coreia do Sul, e uma na cidade de Manaus.

A certificação ainda confirma alguns detalhes técnicos adicionais, como o suporte para Bluetooth LE e NFC. Ele será carregado por uma base wireless, compatível com entradas USB-C.

Galaxy Ring será primeiro anel inteligente da Samsung

O Galaxy Ring marcará a primeira investida da Samsung no mercado de anéis inteligentes, que no momento tem rivais como os modelos da Oura, entre outros.

Na prática, o objetivo do produto é realizar o monitoramento de dados corporais, como batimentos cardíacos e saturação de oxigênio, de forma menos intrusiva em comparação com os relógios inteligentes da empresa.

Além disso, marcas que já fazem parte do segmento afirmam que as medições feitas no dedo são mais precisas, por conta da proximidade com as artérias.

O Galaxy Ring já foi mostrado pela Samsung pela primeira vez no evento Unpacked mais recente, realizado em janeiro deste ano para revelar a linha Galaxy S24 de smartphones. Desde então, a empresa já detalhou como o produto funciona, e sua integração com outros dispositivos da Samsung.

Vazamentos anteriores revelaram mais detalhes técnicos sobre o Galaxy Ring, incluindo suas opções de tamanho e capacidades de bateria. Informações como diferenciações de cor e posicionamento de sensores também foram encontradas em documentações.

Além do anel inteligente, a Samsung deve usar o evento Galaxy Unpacked para revelar a nova geração de seus celulares dobráveis. Também são esperados os fones de ouvido Galaxy Buds 3/3 Pro, e os relógios inteligentes Galaxy Watch 7/Ultra.

