Brasil x Paraguai | Como assistir ao jogo da Seleção na Copa América?

O Brasil tem nesta sexta-feira (28) uma dura partida contra o Paraguai, no encerramento da segunda rodada da Copa América. A partida acontece no gramado do Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e será exibido em TV aberta, TV a cabo e streaming, às 22h (horário de Brasília).

A Seleção Brasileira, mesmo com um volume de jogo interessante e muitas finalizações, não conseguiu abrir o placar contra a Costa Rica e ficou em um insosso empate em 0 a 0 na estreia, na segunda-feira (24). Na outra partida do mesmo grupo, o D, o Paraguai caiu diante da Colômbia por 2 a 1.

Com os resultados da primeira rodada, o duelo de hoje se tornou crucial para o futuro da Seleção Brasileira na Copa América, já que uma derrota pode complicar bastante a classificação para as oitavas-de-final. O Grupo D tem Colômbia na liderança, com 3 pontos, enquanto Brasil e Costa Rica somam 1 ponto e Paraguai ainda não pontuou.

Vale lembrar que somente os dois primeiros avançam às oitavas-de-final, e uma vitória do Brasil sobre o Paraguai é crucial para que o Brasil chegue ao terceiro confronto, contra a forte Colômbia, na terça-feira, em uma situação mais confortável para assegurar a classificação.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr., deve manter a mesma escalação da estreia, principalmente para que o grupo ganhe a confiança que aparentemente faltou nas muitas finalizações não convertidas na partida de estreia.

Brasil x Estados Unidos: possíveis escalações

Brasil (Técnico: Dorival Jr.)

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.

Paraguai (Técnico: Daniel Garnero)

Morínigo, Velázquez, Balbuena e Alderete, Villasanti e Cubas; Sosa, Bobadilla (Peralta ou Gamarra) e Enciso; Alex Arce.

Onde assistir ao jogo?

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira, dia 28 de junho, às 22h (horário de Brasília) no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A partida será transmitida na TV aberta, por meio da Rede Globo, no canal pago Sportv, no site do Globo Esporte e no streaming GloboPlay.

Quando: 28 de junho, às 22h (horário de Brasília)

Onde: Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos

TV aberta: Rede Globo

TV a cabo: Sportv

Streaming: ge e GloboPlay