Mercado Livre | Como devolver um produto no site ou aplicativo

O Mercado Livre permite devolver um produto dentro do prazo de 30 dias após a compra, seja por receber o item errado, com defeito ou se arrepender da aquisição. A devolução deve ser solicitada pelo site ou aplicativo do Mercado Livre e o comprador deve embalar o pacote e enviá-lo para o endereço de origem. O reembolso do valor é realizado após o vendedor receber novamente o objeto.

Como fazer a devolução de produtos

Veja como devolver um produto no Mercado Livre pelo celular ou pelo computador.

No celular

Para realizar a devolução de compras no Mercado Livre, siga estes passos no app para Android ou iOS:

Abra o aplicativo do Mercado Livre no celular; Toque no ícone de menu no canto superior esquerdo; Selecione “Minhas compras”; Escolha “Devolver grátis”; Explique o motivo da devolução; Siga os passos para obter o código de devolução.





No computador

Você também pode solicitar a devolução de itens comprados no Mercado Livre pelo site:

Entre no site do Mercado Livre; Faça login em sua conta; Acesse “Compras” no menu no superior; Selecione a compra que deseja devolver; Clique em “Devolver grátis”; Explique o motivo da devolução; Siga as etapas e anote o código de devolução.





Com o código gerado pela plataforma, leve o produto até uma agência dos Correios ou outra transportadora autorizada para realizar a devolução gratuita do objeto.

Como funciona a devolução

O comprador tem até 30 dias a partir da data de recebimento de um produto para solicitar a devolução gratuita, independente do motivo. O Mercado Livre gera um código de devolução que deve ser utilizado para enviar o item de volta ao vendedor através dos Correios ou de uma Agência Mercado Livre.

O código de devolução tem validade de cinco dias, mas é possível pedir um novo código caso o comprador não consiga enviar o objeto nesse período.

A plataforma de comércio eletrônico pede que as pessoas confiram as condições do produto e lembrem de enviar todos os acessórios, incluindo manuais e etiquetas, na devolução.

O Mercado Livre informa ainda que é possível utilizar a mesma embalagem em que o item foi entregue — desde que ela ainda esteja em bom estado — e reforçar o pacote com uma fita adesiva resistente.

Quais produtos podem ser devolvidos

Você pode devolver quase tudo que comprar pelo Mercado Livre, há produtos que não têm devolução, e outros que só podem ser devolvidos dentro de algumas condições. Confira as regras para as diferentes categorias:

Categoria Produto Devolução Alimentos e bebidas Todos Têm devolução desde que não tenham sido consumidos Animais Seres vivos Não têm devolução Acessórios, artigos e jogos Têm devolução desde que não tenham sido usados Artigos para adultos Todos Não têm devolução Bebês Todos Têm devolução desde que estejam em sua embalagem original e não tenham sido usados Beleza e cuidado pessoal Farmácia Não têm devolução Barbearia, depilação, higiene pessoal, maquiagem, tratamentos de beleza, perfumes e fragrâncias Têm devolução desde que estejam em sua embalagem original fechada e não tenham sido usados Artigos para cabeleireiros, cuidados com a pele, cuidados com o cabelo, eletrodomésticos de beleza, manicure e pedicure Têm devolução desde que não tenham sido usados Calçados, roupas e bolsas Todos Têm devolução desde que estejam com sua etiqueta original e não tenham sido usados Casa, móveis e jardim Plantas naturais Não têm devolução Cuidado da casa e lavanderia Têm devolução desde que estejam em sua embalagem original e não tenham sido usados Imóveis Todos Não têm devolução Ingressos para eventos Todos Não têm devolução Joias e relógios Todos Têm devolução desde que estejam em sua embalagem original e não tenham sido usados Livros, revistas e comics Todos Têm devolução desde que estejam no plástico fechado Saúde e equipamentos médicos Acupuntura, farmácia e material de laboratório Não têm devolução Andadores, cadeiras de rodas, elevadores de pacientes, massageadores, monitores de pressão, muletas, nebulizadores, ortopedia, porta comprimidos e termômetros Têm devolução desde que não tenham sido usados Equipamento médico e oxigenoterapia Têm devolução desde que estejam em sua embalagem original e não tenham sido usados Serviços Todos Não têm devolução Tags de pagamento de pedágios Todos Não têm devolução Veículos Todos Não têm devolução

Como funciona o reembolso

O processo de reembolso no Mercado Livre geralmente começa três dias úteis após a chegada do produto devolvido, após verificação de conformidade com as políticas de devolução.

Em alguns casos, o reembolso pode ser processado mais rapidamente, logo após a entrega do produto, para garantir uma devolução mais ágil. O valor será reembolsado no mesmo meio de pagamento utilizado na compra.

As regras para reembolso variam conforme o método de pagamento utilizado:

Pagamento à vista por Pix, PayPal, boleto ou dinheiro (via Mercado Pago): reembolso imediato;

Cartão de crédito ou débito (via Mercado Pago): reembolso imediato;

Cartão de crédito ou débito (fora do Mercado Pago): prazo de 2 a 9 dias, dependendo do banco.

Veja também como entrar em contato com o Mercado Livre para resolver problemas com suas compras, entregas ou cobranças.