Como observar o alinhamento de planetas neste sábado (29)

No próximo sábado (29), os planetas vão se alinhar! E o melhor de tudo é que vai dar para ver a olho nu. Saturno, Marte, Júpiter e a Lua vão formar uma linha reta no céu, em um fenômeno que chamamos de conjunção — um alinhamento de dois ou mais corpos celestes no céu, vistos da Terra.

Vale dizer que Urano também faz parte do alinhamento: o planeta fica posicionado entre Marte e Júpiter. No entanto, não será possível ver a olho nu.

De acordo com o coordenador do Observatório Didático de Astronomia da Unesp, Rodolfo Langhi, não é necessário usar instrumentos para ver o fenômeno.

"A observação do 'alinhamento' de todos os astros juntos deve ser feita a olho nu, pois eles estão espalhados no céu em um campo de visão bem amplo. Se você tiver um binóculo ou telescópio, basta apontar para cada astro separadamente para visualizá-lo com ampliação", diz Langhi, em comunicado.

Como observar o alinhamento dos planetas?

Na publicação, o coordenador diz que o melhor horário para observar os astros formando uma "linha" no céu é um pouco antes do nascer do Sol do dia 29 de junho, "olhando para o horizonte Leste (onde nasce o Sol)".

O coordenador também recomenda: "É preferível que não tenha obstáculos na vista do horizonte".

Uma dica é utilizar aplicativos que possam te auxiliar a identificar os corpos celestes. É o caso do Sky Tonight e Stellarium, por exemplo. Abaixo, você pode ver uma simulação do fenômeno:

Sendo assim, acerte o despertador e prepare-se para olhar o céu na madrugada do dia 29. Aproveite que poderá ver o fenômeno a olho nu!

Alinhamento dos planetas

Devemos entender que, embora os planetas estejam alinhados em termos de sua posição relativa no céu visto da Terra, é como uma ilusão de ótica: eles não estão alinhados fisicamente no espaço.

O fenômeno em questão pode variar de visível a não visível, dependendo da posição relativa dos planetas em suas órbitas. O alinhamento dos planetas também pode ajudar os astrônomos a estudar as interações gravitacionais entre os planetas e a prever alguns eventos.

A NASA, por exemplo, usou um alinhamento de planetas na década de 1970 para explorar o Sistema Solar por meio de uma missão chamada Voyager 2.

Fonte: NASA, Unesp