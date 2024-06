GAC Motor | Fabricante chinesa promete investir US$ 1 bi no Brasil

A “invasão chinesa” no segmento automotivo do Brasil, tão temida pela Anfavea, vai ficar ainda maior em um futuro próximo. Em encontro com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em Pequim, Feng Xingya, presidente do Grupo GAC, confirmou que a marca investirá pesado no país.

O GAC Group anunciou que investirá US$ 1 bilhão no mercado brasileiro nos próximos cinco anos. O aporte prometido por Xingya engloba não apenas o lançamento de carros eletrificados, mas todo o entorno necessário para que a marca possa se estabelecer e crescer dentro do território brasileiro.

“Nos próximos 5 anos, a GAC, juntamente com sua cadeia de suprimentos, planeja investir US$ 1 bilhão no Brasil, incluindo planos para estabelecer fábricas, centro de pesquisa e desenvolvimento e depósitos para peças de reposição”, revelou o executivo, em nota oficial.

Ainda não se sabe qual ou quais carros a GAC oferecerá ao mercado brasileiro, mas um dos lançamentos mais recentes da marca é o Emkoo, SUV médio que, se vier para cá, brigará diretamente com o Toyota Corolla Cross e o Jeep Compass, entre outros médios. Por lá, ele roda com motorização híbrida que combina um propulsor 1.5 turbo a um elétrico, e oferece potência combinada de 177 cv.

GAC foi a 5ª maior da China em 2023

A GAC, ao que parece, não virá ao Brasil apenas para ser mais uma entre as muitas fabricantes de carros da China que resolveram se estabelecer por aqui. O comunicado oficial da marca revelou que, em 2023, o grupo foi o 5º maior do segmento na China, com 2,52 milhões de carros vendidos no país.

O grupo chinês conta em seu organograma com joint ventures com empresas de peso, como Toyota e Honda. O quadro de colaboradores também é enorme, e conta com mais de 110 mil funcionários. Não por acaso, o faturamento no ano passado foi de US$ 70 bilhões, suficiente para colocar a companhia como a número 165 da lista Fortune Global 500.