SSDs PCIe 5.0 da SK Hynix trazem velocidades de 14 GB/s para IA PCs

A SK Hynix, uma das maiores fabricantes de memórias e SSDs do mercado, anunciou nesta sexta-feira (28) o início da fabricação em massa de seus SSDs PCB01, primeiros do mercado com especificações sob medida para IA PCs. Os novos dispositivos utilizam barramento PCIe 5.0 com velocidades de leitura e escrita de 14 GB/s e 12 GB/s respectivamente, sendo capazes de carregar modelos LLM em apenas 1 segundo.

Os PCB01 foram mostrados brevemente no estande da empresa durante a GTC 2024, e Hynix ainda confirma em comunicado oficial que eles chegam ao mercado ainda este ano.

A Hynix assegurou que os novos SSDs PCIe 5.0 trazem o dobro da largura de banda, com 30% mais eficiência energética que geração sua anterior de SSDs. Essa combinação é crucial para atender a proposta dos IA PCs em oferecer capacidade de IA local com baixo consumo de energia.

A chegada da IA aos PCs domésticos também abre uma série de possibilidades para os gamers. Atualmente, tecnologias como o NVIDIA DLSS já utilizam processamento de IA para acelerar gráficos, e a tendência é que cada vez mais desenvolvedores utilizem Inteligência Artificial para aumentar o escopo e a qualidade de seus games.

Exciting news from SK hynix!



Introducing PCB01, the best SSD for AI PCs, featuring the world's first 5th-gen 8-channel PCIe tech. Brace for unprecedented speed and performance, coming to mass production this year!



