Primeiro carro elétrico da Ferrari é flagrado (mal) camuflado

A Ferrari está cada vez mais perto de lançar oficialmente seu 1º carro totalmente elétrico. Prova disso é que, apenas poucas horas após inauguar seu novíssimo e-building, casa que será responsável pela fabricação do modelo, a marca do Cavalo Rampante viu as primeiras imagens do modelo vazarem nas redes sociais.

O post foi publicado na conta de um conhecido fotógrafo do meio automotivo, o holandês Derek Cornelissen (@derek.photography) e, nele, há algumas imagens do superesportivo, que está devidamente camuflado, embora não com muita "competência".

É possível observar, por exemplo, que a marca italiana encaixou, totalmente no improviso e de forma desleixada, quatro tubos na parte inferior do para-choque traseiro. A intenção, claramente, é dissimular os curiosos ao "simular" as saídas de escapamento (que não existem em carros elétricos).

Há outros pontos bizarros, montados de forma proposital para que o design definitivo do 1º carro elétrico da Ferrari não fosse descoberto. Afinal, o "rolê" foi realizado no circuito de Maranello, na Itália, que não é, digamos assim, um local secreto.

Quando chega o 1º elétrico da Ferrari?

Benedetto Vigna, CEO da Ferrari, já havia revelado que o primeiro carro 100% elétrico da marca chegará ao mercado no 2º semestre de 2025. Agora, com a informação de que já há um segundo modelo em estágio inicial de produção, fica a expectativa sobre quando ele será apresentado.

A intenção da marca do Cavalo Rampante é fazer com que ele seja mostrado ao público ainda em 2024, provavelmente no fim do 2º semestre. Seu lançamento, porém, será bem mais tarde, provavelmente em 2026, já com o novo e-building funcionando a todo vapor.

Segundo o executivo, ele será um modelo que “até os puristas vão amar”, pois não sentirão falta sequer dos roncos dos icônicos motores V8 e V12 (que devem ser simulados). O preço também já foi especulado, e o carro custará, no mínimo, 500 mil euros (R$ 2,94 milhões). Vale lembrar que, para o mercado brasileiro, esse preço pode até triplicar, como ocorreu com a Purosangue, que chegou por aqui custando R$ 7,5 milhões.