Teste de câmera | Galaxy M35 faz fotos medianas com pouca nitidez

O Galaxy M35 é um celular intermediário forte em desempenho e bateria, mas que peca nas câmeras. Apesar de fazer fotos decentes com o sensor de 50 MP, o smartphone falha na hora de balancear cores e sombras, principalmente em ambientes com pouca luz. Nas linhas a seguir, você confere exemplos de imagens registradas com o aparelho da Samsung.

Como são as fotos do Galaxy M35

As fotos feitas com o Galaxy M35 são decentes. Porém, elas podiam ser melhores, considerando que o celular é intermediário e tem preço sugerido alto. Apesar de, hoje, ele estar disponível no mercado por cerca de R$ 1.400, a Samsung lançou o aparelho por R$ 2.699.

Em ambientes bem iluminados, como ao ar livre, as imagens ficam bastante claras e coloridas. A câmera, contudo, tem dificuldade em balancear cores, luzes e sombras, principalmente em elementos no segundo plano.

Apesar do sensor principal ter 50 MP, falta nitidez nas fotos feitos com o Galaxy M35. Ao usar o zoom óptico, a qualidade piora de forma significativa, resultando em imagens borradas e sem qualquer detalhamento.

Ao ativar o zoom digital, o Galaxy M35 usa somente 12 MP do sensor para fazer fotos aproximadas. Por isso, as imagens perdem tanta qualidade.

Como são as selfies do Galaxy M35

O Galaxy M35 conta com uma câmera frontal de 13 MP que entrega selfies de boa qualidade. Nas fotos, o celular acerta ao calibrar bem o tom de pele e não aplica tantos efeitos de “embelezamento”.

Entretanto, para ter bons resultados, é preciso fotografar em ambientes bem iluminados. À noite, as fotos com a câmera frontal podem ficar granuladas e sem definição.

Especificações técnicas da câmera do Galaxy M35

Principal: 50 MP, f/1.8, 1/1.96’’, PDAF, OIS;

50 MP, f/1.8, 1/1.96’’, PDAF, OIS; Ultrawide: 8 MP, f/2.2, 123º, 1/4.0", 1,12µm;

8 MP, f/2.2, 123º, 1/4.0", 1,12µm; Macro: 5 MP, f/2.4;

5 MP, f/2.4; Frontal: 13 MP, f/2.2, 1/3.06", 1.12µm;

13 MP, f/2.2, 1/3.06", 1.12µm; Vídeos: 4K a 30 fps, 1080p a 30 ou 60 fps;

4K a 30 fps, 1080p a 30 ou 60 fps; Processador: Samsung Exynos 1380 (octa-core).

Como é a gravação de vídeo do Galaxy M35

Em gravação de vídeo, a câmera do M35 é competente, mas não impressiona. A câmera principal conta com estabilização óptica de imagem, então as gravações em movimento ficam firmes. Porém, ainda dá para perceber trepidações dos passos, mesmo com a captação a 60 fps.

O celular também grava em 4K, mas limitado a 30 fps. A câmera frontal também capta imagens em 4K, mas só alcança 30 quadros por segundo, mesmo em resoluções menores.