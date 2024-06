Festival de Parintins 2024 | Onde assistir à transmissão pela TV e internet

Vem aí o Festival de Parintins 2024. A festa popular brasileira criada em 1965 no município de Parintins, no interior do estado do Amazonas, celebra em 2024 sua 57ª edição. O evento será realizado entre esta sexta-feira (28) e domingo (30) e poderá ser assistido tanto pela TV quanto pela Internet.

Famoso pela disputa entre as agremiações folclóricas do Boi Garantido (vermelho) e do Boi Caprichoso (azul), o espetáculo deste ano não será mais transmitido pela TV Globo, que chegou a iniciar conversas sobre a veiculação do evento, mas não conseguiu chegar a um acordo com a detentora dos direitos da festa e cancelou sua transmissão.

Apesar da decisão, será possível assistir às três noites de festival direto do conforto de casa. A TV A Crítica, emissora amazonense pertencente à Rede Calderaro de Comunicação, irá transmitir o espetáculo tanto pela TV quanto pela internet para brasileiros dos quatro cantos do país.

Como assistir ao Festival de Parintins 2024 pela TV

A 57ª edição do Festival de Parintins será transmitida pela emissora A Crítica na TV aberta, ao vivo, diretamente para 14 estados brasileiros. O evento será veiculado nos dias 28, 29 e 30 de junho, a partir das 19h20 (horário de Manaus) e 20h20 (horário de Brasília).

Confira o número correto para sintonizar no canal da sua cidade:

Região Norte

Manaus - 4.1

Belém - 40.1

Santarém - 10.1

Porto Velho - 5.1

Rio Branco - 9.1

Araguaína - 7.1

Parauapebas - 24.1

Boa Vista - 20.1

Região Centro-Oeste

Cuiabá - 11.1

Sinop - 10.1

Brasília - 16.1

Campo Grande - 20.1

Goiânia - 45.1

Regiões Nordeste, Sul e Sudeste

Recife - 48.1

Belo Horizonte - 31.1

São Paulo - 17.1

Curitiba - 17.1

Como assistir ao Festival de Parintins 2024 pela internet

Já o público das cidades que não sintonizam a rede A Crítica, ou preferem assistir à exibição pela internet, poderão conferir as três noites ao vivo do evento no canal oficial da emissora no YouTube.

O espetáculo será transmitido via YouTube nos dias 28, 29 e 30 de junho, a partir das 19h20 (horário de Manaus) e 20h20 (horário de Brasília).