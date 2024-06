Agatha All-Along | Imagem oficial da série revela 3 novas bruxas no MCU

Desde que o Marvel Studios anunciou uma série derivada de WandaVision com a vilã Agatha Harkness como protagonista, todo mundo ficou curioso para saber mais detalhes de uma personagem que ninguém esperava receber tanta atenção. E, depois de raras atualizações, Agatha All-Along ganha imagem oficial que até revela três novos usuários de magia no Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês).

A série, que teve várias mudanças de nomes e não tinha uma sinopse muito clara quando foi anunciada em 2022. Ao longo do tempo, a produção foi se encaixando em uma frente que pode explicar melhor o misterioso e poderoso livro proibido Darkhold, assim como o cantinho mágico do Universo Marvel.

Assim, Agatha All-Along (ou Agatha Desde Sempre) acompanha os acontecimentos do final de WandaVision, com Agatha tentando recuperar seus poderes. Vivida por Kathryn Hahn, a personagem deve encontrar outras bruxas, como a que será interpretada por Aubrey Plaza, em uma jornada capaz de desvendar os segredos do lado sobrenatural do MCU.

Novos usuários de magia no MCU

Uma imagem oficial de Agatha All Along, vinda de uma prévia exclusiva da Empire Magazine, mostra a vilã de Hahn ao lado de três estreantes no MCU: as atrizes Patti LuPone, Ali Ahn e Sasheer Zamata interpretando as bruxas Lila, Alice e Jennifer, respectivamente. Debra Jo Rupp, que apareceu como Sharon em WandaVision, também deu as caras, confirmando seu retorno.

Junto com a imagem inicial, o showrunner Jac Schaeffer revelou mais alguns detalhes sobre as bruxas da série. “O que elas têm em comum é que são bruxas sem clã. As bruxas são definidas pelo engano, traição, vilania e egoísmo. O que você faz quando tem um grupo de bruxas que [demonstra] essas noções e você precisa que elas trabalhem juntas?”, disse o produtor.

Agatha All Along, ou Agatha Desde Sempre, tem estreia confirmada para 18 de setembro na plataforma de streaming Disney+.