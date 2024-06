Tempestade solar "severa" atinge a Terra e surpreende cientistas

Uma ejeção de massa coronal (CME) atingiu a Terra e causou uma tempestade geomagnética G4 (severa) nesta sexta-feira (28). O evento surpreendeu os especialistas que esperavam apenas uma tempestade de classe G1, e outros devem ocorrer durante o fim de semana.

Durante a semana, uma série de erupções foram emitidas por diferentes filamentos solares. Duas explosões em particular nos dias 24, 25 e 26 chamaram a atenção dos cientistas pela quantidade de massa coronal ejetada.

Os meteorologistas já esperavam uma tempestade para o dia 28, mas a intensidade registrada foi inesperada.

Além disso, modelos de previsão da CME estimavam que a velocidade do vento solar que provocou o evento seria de 400 km/s, mas a velocidade real atingiu 500 km/s.

CME WATCH - 2024.06.25: Data back on again at NOAA and some missing data restored. SOHO detected 6 CMEs today. The CMEs today start with a gorgeous event off the west limb. then a fainter one off the east. pic.twitter.com/sheg27TPo2